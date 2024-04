Jonas Araújo, de 25 anos, trabalha como motorista de aplicativo e está desaparecido desde a última sexta-feira (5) - Arquivo Pessoal

Publicado 09/04/2024 12:52 | Atualizado 09/04/2024 13:01

Rio - "O carro dele foi encontrado todo limpo e, por isso, a gente suspeita que foi algo premeditado". Este é parte do relato de Mariana Amaral, cunhada de Jonas Gazele Araújo , de 25 anos, que desapareceu na noite da última sexta-feira (5) após seguir em direção a Campo Grande, na Zona Oeste. O veículo do homem, que é motorista de aplicativo, foi encontrado na Vila Kennedy na noite deste sábado (6).

Nesta segunda-feira (8), familiares do motorista de aplicativo estiveram no Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Centro do Rio, em busca de informações que levem ao seu paradeiro. A procura foi realizada em hospitais da Zona Oeste e no IML, mas ele ainda não foi encontrado. Suellen Alves Carvalho, mulher de Jonas, destacou que a família está destruída com o desaparecimento e que o filho do casal, de apenas 2 anos, só pergunta pelo pai.

Ao DIA, Mariana contou que a família está atrás da localização do telefone de Jonas Araújo, com a Polícia Civil, e do último passageiro, com o aplicativo da Uber. "A gente precisa rastrear o telefone para localizar o corpo ou ele vivo. No IML, conversamos com um policial, que nos disse sobre um sistema, exclusivo da Polícia Civil, onde é possível conseguir a localização do telefone dele. Da Uber, a gente precisa saber sobre os passageiros, já que o último pagamento da 'maquininha' registrava R$ 120", explicou a mulher.

A cunhada do jovem disse que o GPS do veículo mostrou que Jonas ficou parado por aproximadamente uma hora na região de Rio das Pedras, também na Zona Oeste, na noite da última sexta-feira. Depois, ele seguiu em direção a Campo Grande, passando pela Estrada do Campinho, onde houve um arrastão. "Sabemos que houve um arrastão na Estrada do Campinho. Em um vídeo, aparece, supostamente, o carro dele com o pisca-alerta ligado", disse Amaral.

Mariana ainda afirmou que a família suspeita que Jonas Araújo tenha sido vítima de um crime premeditado. "Não tinha nem marca de tiro e nem de luta. O carro foi encontrado todo limpo e em perfeito estado. Vindo de Campo Grande no sentido Centro, o veículo estava parado de uma forma que parece que ele deixou o carro e saiu. Por isso, a gente suspeita que foi algo premeditado. Se a gente correr, podemos encontrar meu cunhado vivo. Tenho esperança", contou.

Neste domingo (7), o caso foi registrado na 35ª DP (Campo Grande) e encaminhado à Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), que está investigando o episódio. Procurada, a Polícia Civil afirmou que "diligências estão em andamento para localizá-lo".

A reportagem também procurou a Uber, nesta terça-feira (9). Em nota, a plataforma informou que "permanece à disposição das autoridades para colaborar com as investigações sobre o desaparecimento do motorista parceiro Jonas Gazele Araújo, na forma da lei".

"A gente precisa saber quem ele levou, se ele estava falando com alguém ou preocupado com alguma coisa. Com a localização do telefone, provavelmente, vamos achá-lo. Estamos muito mal e a aflição nos consome. A mãe dele e a família estão totalmente arrasados. Minha irmã, esposa dele, está destruída", completou Mariana Amaral.

Nas redes sociais, a mulher de Jonas publicou uma foto dele e escreveu: "Eu só queria que você estivesse bem. Seu filho está com saudades. Te amo".

*Reportagem do estagiário Leonardo Marchetti, sob supervisão de Iuri Corsini