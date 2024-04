Com os criminosos, os policiais apreenderam cinco câmeras que estavam instaladas em outros postes - Reprodução

Publicado 09/04/2024 12:28

Rio - Dois homens foram presos, nesta segunda-feira (8), em Brás de Pina, na Zona Norte do Rio, ao serem flagrados por agentes da Polícia Civil instalando câmeras de monitoramento na Rua Arapogi. Eles foram identificados como Robert Lucas Lima Barbosa e Edson dos Santos Bernardo Júnior.

Segundo investigações realizadas pela 38ª DP (Brás de Pina), os equipamentos foram instalados para serem usados no monitoramento da região a pedido dos chefes do tráfico de drogas do Complexo de Israel.

Com os criminosos, foram apreendidas cinco câmeras que estavam instaladas em diferentes postes na mesma rua e em ruas próximas. Eles vão responder por associação ao tráfico.

No momento da prisão, Edson estava em cima de uma escada e fazia a instalação da câmera enquanto Robert estava auxiliando na realização do serviço. Edson e Robert foram questionados sobre a colocação do aparelho e responderam, sem detalhes, que a responsável seria uma empresa localizada em Parada de Lucas, não sabendo informar a razão social ou CNPJ da empresa.

A determinação para instalação das câmeras de segurança nas ruas veio do traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, que comanda o tráfico de drogas no Complexo de Israel, de acordo com denúncias anônimas. Ao total, são cinco locais comandados por Peixão: Vigário Geral, Parada de Lucas, Cidade Alta, Cinco Bocas e Pica-pau.

Além de monitorar as ruas, os criminosos também tinham como objetivo vigiar as ações da polícia na região.