Vacinação acontece na sala multiuso três da Cidade das Artes - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Vacinação acontece na sala multiuso três da Cidade das ArtesReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 09/04/2024 13:19 | Atualizado 09/04/2024 13:20

Rio - O município do Rio inaugurou, nesta terça-feira (9), um ponto extra de vacinação contra a gripe, na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a iniciativa tem como objetivo facilitar o acesso e estimular a imunização.

O local vai funcionar até sábado (13) e retornará com o serviço no dia 22, indo até 27 de abril. O atendimento acontece de segunda a sexta, das 9h às 17h, e no sábado das 9h às 13h. A imunização acontece na sala multiuso três, na Avenida 5.300, Barra da Tijuca.

O secretário municipal de saúde, Daniel Soranz, esteve no local na parte da manhã e afirmou que a meta é de vacinar 550 mil pessoas até o próximo sábado (13). Segundo ele, a vacina foi atualizada para proteger das principais cepas do vírus - Influenza A e B, H1N1 e H3N2.

fotogaleria

"A gente convoca a todas as pessoas com mais de seis meses de idade a tomar a vacina da gripe. É muito importante que as pessoas se protejam e procurem uma unidade de saúde para se vacinar. A gripe é a doença que mais mata e interna no Rio, somente neste ano foram 16 mortes", comentou Soranz.

A imunização começou por volta das 8h da manhã e foi realizada, inicialmente, nos profissionais da saúde e nos funcionários da Cidades das Artes. Para o público geral, a vacinação foi liberada às 9h.

O vigilante Luiz Henrique Silva Soares Filho, de 27 anos, foi um dos primeiros a se vacinar. Ao DIA, ele ressaltou a importância da imunização.

"É uma questão de saúde pública. É importante que todos se vacinem para ninguém ficar sofrendo e, também, para não sobrecarregar os hospitais", ressaltou.

Luiz Henrique ainda fez uma convocação para que mais pessoas compareçam ao local. "Temos que aproveitar essa oportunidade, já que é de graça e não dói. Até agora achei bem vazio, espero que venham cada vez mais pessoas nos próximos dias."

A professora Jorgete Pereira de Souza, de 73 anos, e seu companheiro, Luzivaldo Pereira de Souza, 76, foram ao ponto de vacinação logo nas primeiras horas. Moradores da Barra da Tijuca, eles comemoraram a iniciativa, pois facilitou o acesso.

"Fiquei sabendo dessa vacinação pela manhã e aproveitei que estava cedo e vim. Tenho asma e tomo a vacina desde os meus 50 anos. Desde então, esse problema melhorou muito, porque se eu não tenho gripe, a asma quase não ataca", explicou.

Acostumado a se vacinar regularmente, Luzivaldo reforçou a importância de todos fazerem o mesmo: "É algo essencial para nós. Infelizmente ainda tem gente que não acredita, mas a verdade é que elas salvam vidas."

Renato Ribeiro, de 46 anos, é motorista e também compareceu a Cidade das Artes para se vacinar. Ele trabalha com uma idosa e diz que esta é uma maneira de cuidar da saúde de ambos.

"Além de cuidar da minha saúde, é uma forma de prezar pela saúde dela também. Por isso que sempre que posso tomo todas as vacinas possíveis" disse o motorista.

O aposentado Wilson da Silva Barbosa, de 69 anos, foi ao ponto de vacinação juntamente com sua companheira, Maria Emília Alves Filho, 72, e lamentou a falta de crianças no local.

"Eu vejo que os pais estão deixando as crianças sem vacina, isso é um absurdo. Ela é de suma importância para a saúde pública. Eu me vacino todos os anos, assim que libera eu vou logo. Hoje eu quase não tenho gripe", ressaltou Wilson.

campanha de vacinação na cidade do Rio começou no final de março e desde o último sábado (6) a SMS ampliou a imunização para toda a população a partir dos seis meses de idade. Para se vacinar, basta comparecer a uma das 238 unidades de Atenção Primária (centros municipais de saúde e clínicas da família), ou a um ponto extra, levando um documento de identificação e a carteirinha de vacinação.

O Dia D de mobilização pela vacina acontecerá no próximo sábado (13), quando a SMS fará ações de divulgação e sensibilização por toda a cidade. A meta é imunizar mais de 1,5 milhão de cariocas, o que representa 90% da população alvo.



*Reportagem do estagiário João Pedro Bellizzi, sob supervisão de Iuri Corsini