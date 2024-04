A bombeira estava internada no Hospital Central Aristarcho Pessoa, no Rio Comprido - Reprodução

A bombeira estava internada no Hospital Central Aristarcho Pessoa, no Rio CompridoReprodução

Publicado 09/04/2024 13:52 | Atualizado 09/04/2024 15:36

Rio - A sargento do Corpo de Bombeiros Sabrina Waisfougel Monteiro, 45 anos, baleada durante um assalto na Tijuca , na Zona Norte do Rio, recebeu alta nesta segunda-feira (8) após sete dias internada. Apesar disso, a militar segue acompanhada pela equipe médica da corporação.

Sabrina estava de folga quando levou um tiro no tórax durante uma troca de tiros entre um policial militar do 6º BPM (Tijuca) e bandidos que tentavam roubar um carro na Rua Moraes e Silva com a Rua São Francisco Xavier.

Após ser atingida, ela foi levada em estado grave por moradores ao Hospital Israelita Albert Sabin, no Maracanã, na Zona Norte. Na unidade, a militar passou por um procedimento cirúrgico e depois foi transferida para o CTI do Hospital Central Aristarcho Pessoa (HCAP), no Rio Comprido, que pertence à corporação.

Ela é lotada no Centro de Perícias Médicas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ). O caso é investigado na 18ª DP (Praça da Bandeira).