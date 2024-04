Após uma quarta-feira (10) ensolarada, Rio tem previsão de chuva fraca e isolada ao longo da semana - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 10/04/2024 08:02 | Atualizado 10/04/2024 09:22

Rio - Após dias ensolarados, o tempo deve mudar a partir desta quinta-feira (11), quando a previsão aponta chuva fraca e isolada em diversos pontos da cidade. No entanto, segundo o Centro de Operações Rio (COR), não há chance de precipitações para esta quarta-feira (10).

Na manhã desta quarta, o DIA esteve na Praia de Copacabana, na Zona Sul, e flagrou diversos cariocas aproveitando o último dia de sol da semana. Inclusive, além do tempo firme, os termômetros podem atingir os 35°C à tarde.

Ainda nesta quarta, de acordo com o COR, o tempo permanecerá estável e o céu vai variar entre nublado e parcialmente nublado ao longo do dia. Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas ficarão entre 19°C e 35°C.



Na quinta-feira, áreas de instabilidades associadas à aproximação de uma frente fria influenciarão o clima no Rio. A partir da noite, os meteorologistas indicam chuva fraca e isolada, que pode passar de 5mm/h em, pelo menos, um ponto da cidade.



Já no final de semana, entre sexta-feira (12) e domingo (14), o transporte de umidade do oceano para o continente manterá a nebulosidade. A partir da tarde de sexta e a qualquer momento de sábado (13) e domingo, a previsão ainda aponta chuva fraca e isolada.

Sobre estes volumes, o COR detalhou quais os níveis considerados fracos, moderados, fortes ou muito fortes. Até 0,5 mm/h: chuva fraca; entre 0,5 e 25 mm/h: chuva moderada; de 25,1 a 50 mm/h: chuva forte; maior de que 50 mm/h: chuva muito forte.