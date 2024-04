Operador de trânsito estava em uma moto trabalhando quando foi atingido, perdeu o controle e caiu - Reprodução

Publicado 10/04/2024 08:35

morreu durante uma perseguição policial na Avenida Brasil, altura da Penha, na Zona Norte, foi baleado. Na última segunda-feira (8), o rapaz, que atuava como operador de trânsito, estava em uma moto trabalhando quando foi atingido na altura do ombro, perdeu o controle e caiu. Segundo a Polícia Civil, o disparo só foi constatado no exame de necropsia. Rio - O agente da CET-Rio Alexsandro de Lima da Silva que, altura da Penha, na Zona Norte, foi baleado. Na última segunda-feira (8), o rapaz, que atuava como operador de trânsito, estava em uma moto trabalhando quando foi atingido na altura do ombro, perdeu o controle e caiu. Segundo a Polícia Civil, o disparo só foi constatado no exame de necropsia.

A corporação disse, ainda, que aguarda o resultado de laudos periciais e imagens de câmeras de segurança para chegar a origem do disparo. Após o resultado do exame será possível dizer se a causa da morte foi em função da queda ou do tiro. Inicialmente, foi informado que Alexsandro foi morto ao ser atropelado durante a fuga dos suspeitos.

O agente de trânsito chegou a ser encaminhado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, no mesmo bairro, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com a Polícia Militar, os criminosos haviam acabado de tentar roubar um PM de folga na via. O policial reagiu e os criminosos tentavam escapar da abordagem quando o funcionário da CET-Rio foi atingido. A dupla foi presa na sequência.

Através das suas redes sociais, o prefeito Eduardo Paes prestou solidariedade à família do agente. "Presto minha solidariedade e peço que Deus conforte os familiares e amigos de Alexsandro de Lima da Silva, um de nossos operadores de trânsito da CET-Rio, morto enquanto prestava serviço à população. Ele foi vítima fatal de marginais que estavam em fuga das autoridades policiais na Av. Brasil. Graças ao trabalho da PMERJ, os mesmos foram capturados e presos", publicou Paes.

De acordo com a Polícia Civil, o caso está sendo investigado pela 22ªDP (Penha).