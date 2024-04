Armas, drogas e munições foram apreendidas - Divulgação

Publicado 10/04/2024 06:19 | Atualizado 10/04/2024 10:08

Rio - A Polícia Militar apreendeu um fuzil, munições, uma granada e drogas durante um patrulhamento na Gardênia Azul, Zona Oeste, na madrugada desta quarta-feira (10). A região é alvo de intensos confrontos entre criminosos rivais devido a disputa de território.



Ainda segundo a corporação, agentes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), em atuação na localidade conhecida como Pedra da Panela, foram atacados a tiros, mas não houve confronto. Após buscas na região, o material foi apreendido.

Ao todo, foram encontrados um fuzil, um rádio comunicador, 110 munições, 860 pacotes de cocaína, uma granada, quatro carregadores de fuzil e um de pistola. Além disso, durante patrulhamento na mesma comunidade, na Estrada dos Curipós, uma motocicleta com placa adulterada foi apreendida. Na ação, dois suspeitos que estavam nela foram conduzidos para a 32ªDP (Taquara).



Violência

Em um dos confrontos entre milicianos e traficantes na região, na última sexta-feira (5), a idosa Amélia Maria de Araújo Tavares foi baleada e morreu. Segundo testemunhas, ela estava na porta de casa quando foi atingida.

A Gardênia Azul se tornou palco de um intenso confronto entre traficantes do Comando Vermelho e milicianos, que disputam o domínio da localidade. A região, assim como Muzema, Itanhangá e Rio das Pedras, sofreu forte influência de grupo paramilitares nos últimos anos. Com uma suposta invasão do tráfico liderado por Edgar Alves de Andrade, o 'Urso' ou 'Doca', os tiroteios se intensificaram no início deste ano, causando diversas mortes por conta da violência.