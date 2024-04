Criminoso foi encaminhado à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) - Divulgação

Criminoso foi encaminhado à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC)Divulgação

Publicado 10/04/2024 18:15

Rio - Um homem foi preso, nesta quarta-feira (10), em Botafogo, na Zona Sul do Rio, acusado de matar a ex-companheira na frente do filho do casal, de cinco anos. O crime aconteceu no interior do Maranhão, em outubro de 2022. Contra o criminoso foi cumprido mandado de prisão por feminicídio.

Segundo a Polícia Civil, o homem atirou contra Steffany Muniz Sousa Santos Rodrigues por não aceitar o fim do relacionamento, que durou por cerca de cinco anos. Após o término do relacionamento, um mês antes do crime acontecer, Steffany viajou para o interior do Maranhão.

Após troca de informações de policiais da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) com a Polícia Civil maranhense, o homem, que não teve a identidade revelada, foi localizado e conduzido para a sede da DHC.