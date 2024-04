Prisão foi realizada por agentes da 67ªDP (Guapimirim) - Divulgação/PCERJ

Prisão foi realizada por agentes da 67ªDP (Guapimirim)Divulgação/PCERJ

Publicado 10/04/2024 18:23

Rio- Dois homens foram presos em Guapimirim, na manhã desta quarta-feira (10), por roubos a residências na Região Metropolitana do Rio. A prisão de Rafael Brito Vieira, conhecido pelo apelido de 'Playboy da Reta', e Matheus Carvalho Rosa, o 'Barbeiro', foi realizada por policiais da 67ª DP (Guapimirim). Eles vão cumprir prisão preventiva pelos crimes de roubo majorado pelo uso de arma de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas.



A ação foi realizada após o setor de inteligência da 67ªDP receber a informação de que os dois foragidos da Justiça, envolvidos com roubos a residência nas cidades de Bom Jardim e Cachoeiras de Macacu, estariam na cidade de Guapimirim.



Segundo investigações conduzidas pela 158ª DP (Bom Jardim), a dupla praticou crime de roubo triplamente majorado contra cinco vítimas, na Fazenda Rio Grande, em Bom Jardim. Na ocasião, foi roubada alta quantia em dinheiro, cartões de crédito e débito, celulares, joias, veículo e objetos pessoais. As vítimas foram mantidas pelos autores com as mãos amarradas e com as bocas tapadas com fitas.



Rafael Brito tem passagens por tráfico e associação ao narcotráfico, roubos de veículos e de residências e associação criminosa. Matheus Carvalho tem histórico criminal similar, não divulgado pela polícia.



Os dois foram encaminhados para o sistema prisional e estão à disposição da Justiça