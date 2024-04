Policiais militares durante operação na Nova Holanda, no Complexo da Maré - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 11/04/2024 17:45

Rio - Alan Oliveira Macário da Silva, de 32 anos, morreu após ser baleado, nesta quinta-feira (11), durante uma operação da Polícia Militar no Complexo da Maré. Ele chegou a ser socorrido por vizinhos e levado para o Hospital Federal de Bonsucesso, na Zona Norte, mas morreu enquanto era submetido a uma cirurgia. Israel Lourenço Deoclécio, de 27 anos, também morreu após ser encaminhado a uma unidade hospitalar da região. Em nota, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) informou que investiga a morte dos dois homens para apurar se há relação com a incursão dos policiais.

De acordo com a unidade de saúde, Alan, que é morador da favela da Nova Holanda, deu entrada por volta das 6h da manhã com ferimentos de disparo de arma de fogo na perna direita. Ele teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.



Outras duas pessoas foram baleadas em comunidades do complexo de favelas durante a ação.

Em nota, a Polícia Militar informou que, após a operação, equipes do 22º BPM (Maré) foram informadas sobre a entrada de Alan no HFB, no entanto não foram acionado com relação a morte de Israel.

Operação na Maré



A ação assustou moradores da região, desde as primeiras horas desta quinta-feira, com intensas trocas de tiros. Segundo a PM, a operação realizada Comando de Operações Especiais (COE) tinha como objetivo reprimir a facção Comando Vermelho, responsável pela maioria dos roubos de veículos e cargas e pelas principais disputas territoriais no estado do Rio.

Escolas e postos de saúde fechados

No Complexo da Maré, a Clínica da Família (CF) Jeremias Moraes da Silva acionou o protocolo de acesso mais seguro e, para segurança de profissionais e usuários, suspendeu o funcionamento na manhã desta quinta-feira (11).



Já a CF Diniz Batista dos Santos manteve o atendimento à população. Apenas as atividades externas, como as visitas domiciliares, foram suspensas.