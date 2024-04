Queda da criança aconteceu no dia 2 deste mês em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense - Reprodução

Publicado 12/04/2024 15:37

Rio - Uma menina de 11 anos teve uma fratura no braço após cair de um ônibus em movimento, no bairro Pantanal, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. L.C.S voltava da escola, quando deu sinal para descer do coletivo, mas o motorista abriu a porta antes do veículo parar.



Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento do acidente, que ocorreu há 10 dias. Na gravação, o ônibus da viação Santo Antônio aparece andando com a porta aberta. O motorista então freia bruscamente e a estudante cai do veículo, batendo no meio-fio.

Menina fratura osso do braço após cair de ônibus em Nova Iguaçu



Crédito: Reprodução#ODia pic.twitter.com/B8avjyFbip — Jornal O Dia (@jornalodia) April 12, 2024

A criança é prontamente socorrida por homens que conversavam próximo ao local do acidente, que se assustaram com a queda.



A menina foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), em Duque de Caxias, também na Baixada Fluminense. De acordo com a prefeitura, a vítima passou por uma avaliação e exames de imagens, que constataram a fratura.



No último sábado (6), a menina foi submetida à cirurgia no braço direito, que ocorreu sem intercorrências. Ela recebeu alta no dia seguinte com orientações de retorno ambulatorial para acompanhamento.



Segundo a Polícia Civil, a criança realizou exame de corpo de delito, mas não houve registro de ocorrência porque a família não quis fazer uma queixa contra o motorista.

Em nota, o TransÔnibus, sindicato que representa as operadoras de transporte de Nova Iguaçu e mais oito municípios da Baixada, disse que lamenta o ocorrido e que encaminhou o profissional envolvido para reforço de treinamento.



O grupo também informou que realizou contato para o devido apoio à família envolvida, “que essa descartou qualquer auxílio, no momento, e que futuros contatos fossem através dos seus advogados”.