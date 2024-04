Cerca de 40 agentes fizeram uma simulação de ataque terrorista no Cristo Redentor - Reprodução / TV Globo

Cerca de 40 agentes fizeram uma simulação de ataque terrorista no Cristo RedentorReprodução / TV Globo

Publicado 15/04/2024 09:23 | Atualizado 15/04/2024 09:31

Rio - A Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), a tropa de elite da Polícia Civil, fez uma simulação de ataque terrorista no Cristo Redentor, um dos principais cartões postais do Rio, na manhã desta segunda-feira (15). A ação teve como objetivo preparar as equipes para receber as autoridades do G20 , que acontecerá em novembro, e treinar os alunos do Curso de Formação de Explosivistas do Esquadrão Antibomba.

Em parceria com o Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor, a Polícia Civil começou a simulação ainda na madrugada, às 4h30. O exercício consistiu em lidar com um pacote abandonado ao lado de uma lixeira, além de uma ameaça indicando que suspeitos estariam nas proximidades.



Com aproximadamente 40 policiais da Core, a operação ainda contou com atiradores de elite, aeronaves e cães treinados. Durante a ação, o Esquadrão Antibomba realizou o procedimento para retirar o objeto suspeito, empregando técnicas especializadas e equipamentos de última geração.



G20 no Rio de Janeiro



A cidade do Rio de Janeiro passou a ser considerada a 'capital do mundo' após ser escolhida para sediar o G20, que reúne as 19 maiores economias do planeta, além da União Europeia e a União Africana. Considerado o ponto alto da programação, o encontro de cúpula com os chefes de Governo e Estado acontecerá nos dias 18 e 19 de novembro.

Nos próximos meses serão promovidos diversos encontros na cidade, a fim de antecipar temas que serão discutidos durante o evento oficial. Nos dias 21 e 22 de fevereiro, por exemplo, foram realizadas as primeiras reuniões de chanceleres da cúpula.

O G20 foi criado em 1999 como uma reunião de coordenação estratégica entre ministros de Fazenda e presidentes de bancos centrais das 20 maiores economias do mundo. Desde 2008, enquanto resposta à crise financeira global, o evento realiza anualmente cúpulas que contam com a participação de chefes de estado e de governo. Desde então, o grupo se consolida como fórum multilateral de alto nível em desafios comuns como transição climática, cadeias de valor, combate à pobreza e industrialização de países do sul global.



Os membros do G20 representam cerca de 85% do PIB global, mais de 75% do comércio global e cerca de dois terços da população mundial. O grupo é formado por Brasil, África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Canadá, China, Coréia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia, Turquia, União Europeia e União Africana.