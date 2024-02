Representantes do G20 estão no Rio para uma série de reuniões - Beth Santos / Prefeitura do Rio

Publicado 22/02/2024 11:51

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, recebeu na noite desta quarta-feira (21), no Palácio da Cidade, o grupo de chanceleres que está no Rio para uma reunião preparatória da Cúpula do G20. Os convidados, que mais cedo participaram de um encontro de trabalho na Marina da Glória, foram recepcionados também pelo ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, para coquetel e jantar.





"Vocês viram aqui uma pequena apresentação de escola de samba. Eu disse ao ministro Mauro que deveria ter feito esse encontro há uma semana, durante o Carnaval. Tenho certeza que vocês iriam concordar em todas as questões. O Rio de janeiro é uma cidade que junta as pessoas, é uma cidade muito aberta. Espero que possa inspirar todos vocês para alcançarmos os melhores resultados para o mundo", disse o prefeito.



De entrada, aperitivos e cachaça. A parte musical teve chorinho, bossa nova e uma apresentação da escola de samba Imperatriz Leopoldinense, vice-campeã do Carnaval, ao som de clássicos como "Liberdade, Liberdade! Abra as asas sobre nós", de 1989.

Participaram do jantar o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, e o chanceler russo, Sergey Lavrov, o ministro de Relações Exteriores do Reino e ex-primeiro-ministro britânico, David Cameron. Praticamente todos os chanceleres do G20 aproveitaram a noite, entre eles os ministros da França, Stéphane Séjourné, da Alemanha, Annalena Baerbock, e da África do Sul – país que presidirá o G20 em 2024 –, Naledi Pandor.

Também estiveram presentes representantes de organismos internacionais como as Nações Unidas, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional (FMI), a Organização Internacional do Trabalho (OIT) e a Unesco.



A cúpula do G20 vai reunir no Rio, nos dias 18 e 19 de novembro, representantes das maiores economias do planeta. Nos próximos meses serão promovidos diversos encontros na cidade, a fim de antecipar temas que serão discutidos durante o evento.

Na manhã desta quinta-feira (22), Eduardo Paes deu continuidade aos encontros com os chanceleres ao participar de uma plenária, na Marina da Glória, com a presença de todos os representantes da cúpula.

O encontro do G20 reúne os 20 países de melhor economia do mundo mais a União Africana e Europeia para fecharem acordos e encontrarem caminhos para lidar com os desafios globais.