Centro Esportivo Miécimo da Silva abre mais de mil vagas gratuitas para atividades esportivasDivulgação

Publicado 15/04/2024 15:58 | Atualizado 15/04/2024 18:28

Rio - O Centro Esportivo Miécimo da Silva, em Campo Grande, na Zona Oeste, vai abrir 1.360 vagas gratuitas para práticas esportivas. As inscrições começam nesta terça-feira (16) e vão até o dia 27 deste mês. A faixa etária das atividades é a partir dos 5 anos de idade.

Entre as modalidades disponíveis estão alongamento, atletismo, balé, basquete, boxe, capoeira, flag football, funcional kids, futebol society, ginástica artística, caratê, jiu-jitsu, tênis, vôlei, entre outros. Cada pessoa pode se inscrever em até três modalidades, sendo duas de sua escolha e a terceira somente para esportes de quadra.



"As atividades no Miécimo são muito procuradas e a expectativa para abertura de vagas no local é sempre grande. Esperamos que todos aproveitem essa oportunidade e se inscrevam o quanto antes, pois as vagas são limitadas", destacou o secretário municipal de Esportes, Guilherme Schleder.



São distribuídas 300 senhas para inscrição por dia, a partir das 7h. Elas só serão entregues mediante a apresentação de cópias de todos os documentos. Para matrícula dos maiores de 18 anos são necessárias cópias da identidade, do CPF e do comprovante de residência. Para quem tem mais de 70 anos ou algum problema de saúde é obrigatória a apresentação de atestado médico.

Em relação à inscrição dos menores de idade, é preciso apresentar cópias da carteira de identidade ou da certidão de nascimento, do CPF e da identidade do responsável, do comprovante de residência e da declaração escolar. Vale ressaltar que somente pai, mãe, avós ou irmão maior de idade poderão fazer a inscrição de menores. Para matrícula de pessoas com deficiência é preciso levar RG e CPF, comprovante de residência, RG e CPF do responsável (caso seja menor de 18 anos ou adulto incapaz), declaração escolar, laudo com CID, atestado médico e uma foto 3x4.



As inscrições são realizadas na secretaria do Miécimo, de terça a sábado, das 8h às 17h. O Centro Esportivo Miécimo da Silva fica na Rua Olinda Elis, 470 - Campo Grande.