Motociclista bateu na traseira de carro na pista sentido RioReprodução

Publicado 16/04/2024 14:53 | Atualizado 16/04/2024 15:26

Rio - Um motociclista morreu após bater na traseira de um carro, na manhã desta terça-feira (16), na pista sentido Rio da Rodovia Presidente Dutra, altura de Austin, em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. O acidente aconteceu por volta das 6h. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima foi identificada como André Vieira, 35 anos.



Por conta da gravidade da colisão, o corpo do motociclista foi lançado alguns metros à frente. Ele morreu ainda no local, antes da chegada das equipes de socorro. Um dos ocupantes que estava no carro, que não teve a identidade divulgada, também se feriu e foi atendido pela equipe da concessionária EcoRioMinas, que administra a via.



Devido ao acidente, uma faixa da via precisou ser interditada, causando congestionamento. No início da tarde, todo o trecho já apresentava tráfego normal.

Ainda não há informações sobre a data e local de sepultamento de André.