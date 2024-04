Publicado 16/04/2024 14:11

"Em primeira linha, não é verdade que o meu temperamento seja agressivo ou que eu tenha adotado a qualquer tempo uma conduta violenta em desfavor do meu filho. De igual sorte, não há qualquer resquício de razoabilidade ou veracidade no pretenso nexo entre eventual enfermidade da qual venho a padecer e as falsas imputações feitas de forma irresponsável à minha pessoa.



Ademais, conforme restou comprovado nos autos do processo em referência, através de laudos, exames e, inclusive ratificado pelos pareceres do i. Ministério Público, a realidade é diversa do relatado na matéria jornalistica.



Para além disto, o referido parecer ressalta inclusive que a publicação é fruto de insatisfação pessoal de minha ex-esposa em virtude da negativa judicial de sua pretensão de obter para si pensão alimentícia.



Muito ao contrário do que foi noticiado, a minha dedicação, amor e o cuidado incansável ao meu filho jamais foram questionados até aquele momento e são amplamente conhecidos por todos aqueles que participam da nossa intimidade e convívio.



Deixo assim registrada a verdade dos fatos na esperança que os prejuízos de ordem moral e emocional por esta empreitada não alcancem a inocência e o bem estar de meu filho, que sempre estarão em primeiro lugar na minha vida.



Leonardo de Mello Lemos".