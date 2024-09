Etiquetas buscam aumentar transparência na venda de peças - Divulgação / Alexandre Simonini

Publicado 02/09/2024 10:12

Rio - O Detran.RJ começou a exigir, nesta segunda-feira (02), que ferros-velhos colem etiquetas de identificação, que contam com elementos de segurança como hologramas, QR Code e código de barras. Com essa iniciativa, o órgão busca evitar irregularidades nas vendas.



Em agosto de 2023, o governo lançou a operação Desmonte-RJ, no site do Detran.RJ. Nele, representantes de empresas devem efetuar o pré-cadastro e, se for aprovado, passam a ter que registrar no sistema todas as peças comercializadas.



Os proprietários têm 90 dias de prazo para identificar o material. Desde junho, as 27 empresas registradas junto ao Detran.RJ são treinadas para usar o sistema de rastreamento e fiscalização das peças usadas. O credenciamento de 120 ferros velhos está em andamento e outros 200 demonstraram interesse em participar.



A ação já interditou 54 estabelecimentos irregulares e apreendeu mais de 850 toneladas de peças e sucatas ilegais.