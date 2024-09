Mudança no horário de funcionamento busca ajudar passageiros - Divulgação

Publicado 02/09/2024 11:34

Rio - A SuperVia vai ampliar viagens expressas do Ramal Santa Cruz, no período noturno, a partir desta terça-feira (03). Com essa mudança, os trens partirão da Central do Brasil até Santa Cruz de 9h48 às 19h20 e não mais de 9h48 às 18h40.



"Vamos seguir nosso calendário para melhorar ainda mais nossos serviços. Ouvimos dos passageiros que queriam a ampliação do serviço expresso no sentido fluxo no fim do dia. Por isso, vamos iniciar um período experimental com duas novas viagens expressas para Santa Cruz no horário de pico noturno. Vamos acompanhar por 15 dias e, após esse período, verificamos o resultado para efetivar o serviço", disse Daniel Moraes, diretor de manutenção e operação da SuperVia.

Na parte da manhã, as viagens permanecem com o mesmo horário, de 3h50 até 13h46.



A SuperVia ainda ressalta que a mudança só vai ser possível sem ações que prejudiquem o andamento, como furtos de cabos, vandalismos de equipamentos de infraestrutura e ações.