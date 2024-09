A praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste, amanheceu com céu nublado nesta segunda-feira (2) - Renan Areias/Agência O DIA

A praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste, amanheceu com céu nublado nesta segunda-feira (2)Renan Areias/Agência O DIA

Publicado 02/09/2024 11:32 | Atualizado 02/09/2024 12:11

Rio - A previsão do tempo para os próximos dias é de céu nublado mas sem chuvas. Segundo o Alerta Rio, em função da passagem de uma frente fria em alto mar, a temperatura máxima prevista é de 29ºC para esta segunda-feira (2), além de ventos moderados com rajadas fortes.



Com o céu entre nuvens, banhistas que se arriscaram a ir à praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste, tiveram que recorrer aos casacos e cangas. Ainda na manhã, entre 9h e 10h, ventos de até 64,8 km/h foram registrados no Forte de Copacabana, na Zona Sul.

Já entre a terça-feira (3) e a quarta-feira (4), a previsão é de nebulosidade variada e sem chuva. Os ventos estarão fracos a moderados, com temperaturas máximas entre 31ºC e 30ºC e mínimas entre 17ºC e 16ºC, respectivamente.

Na quinta-feira (5), um sistema de baixa pressão sobre o oceano influenciará o tempo, com aumento de nebulosidade ao longo do dia, mas também sem previsão de chuva no município. Os ventos estarão moderados com rajadas fortes. As temperaturas devem subir com máxima de 36ºC e mínima de 19ºC.



A sexta-feira (6) será influenciada pelo transporte de ventos úmidos do oceano. Desta forma, o céu estará nublado a encoberto e há previsão de chuva fraca a qualquer momento. Os ventos estarão variando entre fracos e moderados e as temperaturas apresentarão declínio acentuado, com máxima de 26ºC e mínima de 15ºC.