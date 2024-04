Trabalhadores da RioLuz realizaram manutenção nesta terça-feira (16) - Pedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 16/04/2024 14:58 | Atualizado 16/04/2024 15:00

Rio - Moradores e comerciantes denunciaram que um bueiro estava dando choque na esquina das ruas Djalma Ulrich com Aires Saldanha, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Nesta segunda-feira (15), Adriana Assunção passeava com o seu cachorro, Pedro, de cinco anos, quando o animal recebeu uma corrente elétrica ao passar pelo local.



Peter Ilicciev, marido de Adriana, conta que no momento do susto, ela não entendeu o que tinha acontecido e foi conversar com o dono de um bar, na calçada onde o incidente ocorreu. "Ele explicou que a calçada está dando choque. Disse que já chamou a Light, mas a concessionária não vem", relatou.