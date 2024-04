Carga de óleo foi recuperada na Rua Leopoldo Bulhões - Divulgação / Polícia Militar

Publicado 17/04/2024 10:36 | Atualizado 17/04/2024 11:16

Rio - Um homem foi preso, na noite desta terça-feira (16), após ter roubado um caminhão com uma carga avaliada em mais de R$ 100 mil. O veículo, carregado com óleo, foi recuperado na Rua Leopoldo Bulhões, na Zona Norte do Rio, por agentes da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (UPP-Manguinhos).

Segundo o motorista do caminhão, o crime aconteceu na entrada da Avenida Brasil, próximo ao Complexo da Maré.

A carga, orçada em R$ 119.839,17, foi recuperada intacta. Junto com o preso, os PMs ainda apreenderam uma pistola.



O caso foi encaminhado à 21ª DP (Bonsucesso).





Roubos de Carga



Embora ainda com números relevantes, os casos de roubo de carga no estado do Rio diminuíram mais de 40% entre janeiro e fevereiro de 2024, em comparação ao mesmo período de 2023, segundo o Instituto de Segurança Pública. Nos primeiros meses deste ano foram registradas 365 ocorrências, enquanto no ano passado foram 618.



A maioria dos casos aconteceu na Região Metropolitana. Entre janeiro e fevereiro, nesta área, houve 355 ocorrências, em 2024, e 599, em 2023.