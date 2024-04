Policiais retiram máquinas caça-níqueis de dentro do estabelecimento no Recreio - Divulgação

Publicado 18/04/2024 15:34

Rio - A Polícia Militar apreendeu 120 máquinas caça-níqueis durante uma operação nesta quarta-feira (17) no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. Agentes da Subsecretaria de Inteligência (SSI), com o apoio do 31ºBPM (Recreio dos Bandeirantes), foram até a Avenida Balthazar da Silveira para checar uma denúncia de funcionamento de estabelecimento irregular de jogos de azar.

No local, os policiais encontraram os espaço em funcionamento com atividade bingo, além das máquinas. Quatro funcionários atendiam 27 apostados no momento da verificação.

Os PMs acionaram a 42ª DP (), que realizaram perícia e apreenderam R$ 5.970, duas máquinas de cartão e as 120 máquinas caça-níqueis.