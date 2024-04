Caso foi encaminhado para a 6ª DP (Mem de Sá) - Reprodução/Google Maps

Publicado 18/04/2024 17:16 | Atualizado 18/04/2024 19:16

Rio - A Polícia Civil tenta encontrar, desde esta quarta-feira (17), um estelionatário que vem aplicando golpes usando falsos anúncios de celulares nas redes sociais. O esquema foi descoberto após uma das vítimas, que acabou pagando R$ 2 mil por um iPhone, denunciar o crime inicialmente na 5ª DP (Mem de Sá).

Segundo o registro, a vítima encontrou um anúncio do celular, modelo iPhone 13 Pro Max, na rede social e entrou em contato com o vendedor. O golpista, identificado como Alexandre Oliveira, chegou a mandar fotos do aparelho, fez vídeos mostrando o celular e até emitiu nota para convencer o comprador.

Convencida de que se tratava de uma negociação correta, a vítima fez a transferência de R$ 2 mil. O valor foi pago via pix e o suspeito chegou a enviar um código de rastreio do celular nos Correios.

O código da encomenda, contudo, era falso e o produto não chegou. Ao tentar procurar o golpista para esclarecer o que havia ocorrido, a vítima passou a ser ignorada. Segundo a denúncia, o anúncio do celular seguia ativo na rede social.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 5ª DP (Mem de Sá) e encaminhado para a 6ª DP (Cidade Nova). Agentes da distrital realizam diligências para tentar encontrar Alexandre.