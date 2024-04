O caso foi investigado pela 110ª DP (Teresópolis) - Divulgação

O caso foi investigado pela 110ª DP (Teresópolis)Divulgação

Publicado 18/04/2024 17:04

Rio - A Polícia Civil concluiu o inquérito e indiciou por tráfico uma mulher que deu jujuba com droga para uma camareira de um hotel em Teresópolis, na Região Serrana do Rio. O caso aconteceu em novembro e três filhos da vítima, que consumiram o doce, precisaram ser encaminhados a um hospital com um quadro intoxicação.

De acordo com as investigações da 110ª DP (Teresópolis), a suspeita mora na Califórnia, nos Estados Unidos, e se hospedou em um hotel em Teresópolis. Após a estadia, ela ofereceu presentes para a camareira pelos "bons serviços", incluindo um pacote de jujuba. Sem saber que a bala continha substâncias ilícitas, a funcionária levou o doce para casa e deu para os filhos de 2, 5 e 6 anos. As crianças passaram mal e foram levadas a um hospital, onde passaram por uma lavagem gástrica e hidratação por conta do suposto quadro de intoxicação.

A mãe decidiu registrar a ocorrência e levou as jujubas à delegacia. O resultado da perícia apontou a bala continha tetrahidrocanabinol e canabidiol, substâncias encontradas na maconha. O exame constatou que o produto é impróprio para consumo e nocivo à saúde, principalmente para crianças.

"As jujubas possuíam em seus componentes drogas proibidas no Brasil. Em outros países, como nos Estados Unidos, a comercialização e consumo das substâncias encontradas no doce são liberados. Desta forma, considerando as diligências realizadas, depoimentos coletados, apreensão do produto e o laudo da perícia, constatamos a existência de crime e, consequentemente, a autora foi indiciada por tráfico de drogas. O caso foi encaminhado ao Ministério Público, que já ofereceu denúncia contra a mulher", explicou o delegado Marcio Mendonça Dubugras, titular da 110ª DP (Teresópolis).