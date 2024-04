O policial militar Harlei de Paiva, de 41 anos, deixa mulher e dois filhos - Reprodução

Publicado 18/04/2024 16:09

Rio - O policial militar Harlei Medeiros de Paiva, de 41 anos, que morreu após ser baleado em um confronto com milicianos em Santa Cruz , na Zona Oeste do Rio, será sepultado, na tarde desta sexta-feira (19), no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, também na Zona Oeste.

O agente participava de uma ação da 8ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM) na localidade da Reta da Base, na tarde desta quarta-feira (17), contra milicianos que atuam na região. Os policiais estavam na Rua do Império quando entraram em confronto com criminosos.

Vídeos que circularam nas redes sociais mostram moradores assustados com o tiroteio no interior da Clínica da Família Sérgio Arouca. Além disso, dois carros ficaram com diversas marcas de tiro. Por causa do tiroteio, a unidade de saúde acionou o protocolo de acesso mais seguro e suspendeu o funcionamento durante a parte da tarde de quarta.

Funcionários de clínica da família se assustaram durante o tiroteio que deixou um policial militar ferido em Santa Cruz



Harlei foi atingido por pelo menos um disparo durante o confronto. O policial foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Pedro II, ainda em Santa Cruz, mas não resistiu. O sargento deixa mulher e dois filhos.

Segundo a Polícia Militar, os criminosos conseguiram fugir, mas agentes realizam buscas para encontrá-los.

O caso foi registrado na 36ª DP (Santa Cruz), que iniciou a investigação e encaminhou o inquérito para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Agentes da especializada fazem diligências para identificar os autores do crime e esclarecer os fatos.