Aeroporto Santos Dumont foi impactado pelas condições climáticasReprodução

De acordo Infraero, o local operou com ajuda de instrumentos para pousos e decolagens devido às condições meteorológicas adversas.



No início da tarde, alguns voos já estavam sendo normalizados. Às 15h, o aeroporto atuava visualmente sem impactos nas operações.

Clima instável

A frente fria, prevista para esta quinta-feira (18), deixou o tempo instável no Rio, com queda de temperatura acentuada e ventos moderados, com rajadas ocasionalmente fortes.

Segundo o Sistema Alerta Rio, durante o dia deve chover de forma isolada, com intensidade fraca a moderada. Ainda de acordo com a previsão, os termômetros, nesta quinta, podem chegar a 18°C, com máxima de 28°C.