Prisão foi realizada por policiais da 16ª DP (Barra da Tijuca) - Divulgação / Polícia Civil

Publicado 18/04/2024 15:43

Rio - Policiais da 16ª DP (Barra da Tijuca) prenderam, nesta terça-feira (16), um homem acusado de assassinato foragido de Goiás, na praia da Barra, Zona Oeste do Rio. Os agentes chegaram até o preso após trocar informações com a Polícia Civil de Goiás.

Conforme o inquérito, o acusado e um adolescente atiraram seis vezes contra Guilherme Souza Modesto, de 20 anos, em março deste ano, durante um encontro de som automotivo em Caldas Novas.

A vítima chegou a ser socorrida para um hospital da região, mas não resistiu. No dia do crime, o adolescente foi apreendido em flagrante com a arma usada no crime.

Contra o foragido, foi cumprido um mandado de prisão temporária expedido pela Justiça de Goiás.