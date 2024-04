Ônibus ficou com a parte da frente destruída após colidir com uma árvore - Reprodução / @OperacoesRio

Publicado 20/04/2024 11:32 | Atualizado 20/04/2024 12:44

Rio – Um ônibus bateu em uma árvore na Rua Silveira Martins, no Flamengo, Zona Sul do Rio, na manhã deste sábado (20). O coletivo, da Viação Nossa Senhora das Graças, ficou com a parte dianteira - onde fica escada de acesso dos passageiros - destruída. Ainda não há informações se o veículo transportava passageiros no momento do acidente, e nem se houve feridos.

De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), equipes da CET-Rio e da Polícia Militar estiveram no local, que ficou com uma faixa interditada, no sentido Glória, por quase 3h. O veículo foi retirado e a via liberada por volta das 11h20. Ainda segundo o órgão, o trânsito na região não foi prejudicado.

A causa do acidente ainda está sendo investigada. Procurada, a Viação Nossa Senhora das Graças ainda não se posicionou. O espaço segue aberto para manifestação.

Matéria em atualização.