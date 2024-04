Fuzil e pistola apreendidos por PMs na Taquara - Divulgação / PM

Publicado 21/04/2024 10:04

Rio - Dois suspeitos morreram na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Taquara, na Zona Oeste do Rio, neste sábado (20). Além deles, um terceiro bandido ficou ferido durante confronto com policiais do 18º BPM (Jacarepaguá) na Estrada dos Teixeiras.

Em nota, a Polícia Militar informou que a equipe realizava uma ação de patrulhamento no momento em que foram alvos de disparos por parte de criminosos. Após troca de tiros, os três suspeitos foram levados à UPA, mas dois não resistiram aos ferimentos. A ocorrência foi registrada na 33ª DP (Realengo), para onde foram levados um fuzil e três pistolas apreendidos durante a ação.

A Zona Oeste é palco de uma violenta disputa territorial entre traficantes e milicianos. Historicamente, comunidades da região são dominadas por bandidos do grupo paramilitar, mas o Comando Vermelho tem controlado pontos, como Teixeiras e Chacrinha, nos últimos anos.

Durante o mês de março, a Zona Oeste concentrou 38% dos 239 tiroteios e disparos de arma de fogo registrados na Região Metropolitana do Rio, sendo que penas 25% dos confrontos envolveram ações policiais. O levantamento do Instituto Fogo Cruzado também aponta que a região acumulou 32% dos baleados.

Os dados apontam que a Zona Oeste registrou mais tiroteio do que a Baixada Fluminense, o Leste Metropolitano e o Centro da capital somados. Os bairros com maior número de confrontos são Gardênia Azul, Praça Seca e Itanhangá, que acumularam 32 tiroteios durante o mês de março.