Operação da PM abate quatro balões e apreende dois neste domingo (21) - Divulgação

Publicado 21/04/2024 12:41 | Atualizado 21/04/2024 14:07

Rio - Quatro balões foram abatidos pelo helicóptero da Polícia Militar e dois apreendidos, na manhã deste domingo (21), em algumas regiões do Rio.

Segundo a corporação, equipes do Comando de Polícia Ambiental (CPAm) e do Grupamento Aeromóvel (GAM), realizaram uma operação de combate ao crime de soltura de balões em conjunto com agentes da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (Seas) e do Instituto Estadual do Ambiente (Inea).

Ao todo, quatro balões foram abatido por aeronave, um, de quatro metros, foi apreendido em Maricá, na Região Metropolitana, e um, de seis metros, nas águas da Baía de Guanabara.

A confecção, venda, transporte ou soltura de balões é crime ambiental. A pena prevista é de um a três anos de prisão, além de multa.