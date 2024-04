Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste, tem sol e céu aberto nesta segunda-feira (22) - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 22/04/2024 10:45

Rio - O clima na madrugada desta segunda-feira (22) foi de frio em todo o estado do Rio. No Parque Nacional do Itatiaia, na Região Sul Fluminense, foi registrada a menor temperatura do Brasil, com -5,7°C. Já na capital, que bateu o recorde de menor temperatura do ano no sábado (20) , os termômetros marcaram 16,2°C na região do Alto da Boa Vista, na Zona Norte, segundo o Centro de Operações Rio (COR).

A expectativa para o restante do dia, no entanto, é de clima estável. De acordo com o Alerta Rio, não há previsão de chuva. As temperaturas devem variar entre 34°C de máxima e 16°C de mínima.

E, após a fria madrugada, com o sol no céu azul, muitos conseguiram aproveitar a folga do ponto facultativo desta segunda para curtir uma praia e praticar exercícios físicos à beira-mar, na praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste.

O clima deve continuar parecido na terça-feira (23), feriado de São Jorge. Com um leve aumento no calor, a expectativa é que seja o dia mais quente da semana, onde os termômetros devem marcar 36°C de máxima e 18°C de mínima.

Já na quarta-feira (24), o tempo deve começar a virar. Com aumento de nebulosidade, espera-se um céu parcialmente nublado. Apesar disso, não há expectativa de precipitações. A temperatura mínima prevista é de 21°C, já a máxima de 35°C.

Chuvas fracas a moderadas são esperadas para quinta-feira (25). O transporte de umidade do oceano para o continente vai influenciar no tempo, deixando o céu predominantemente nublado. Com clima mais ameno, os termômetros devem marcar entre 20°C e 29°C.

Na sexta-feira (26) a previsão é parecida com o dia anterior. Com expectativa de céu nublado e chuvas fracas a moderadas, a temperatura deve variar entre 19°C de mínima e 29°C de máxima.