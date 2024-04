Igreja em Quintino se prepara para o Dia de São Jorge - Cleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 22/04/2024 14:30 | Atualizado 22/04/2024 15:42

Rio - Às vésperas de um dos feriados mais aguardados pelos devotos de São Jorge, a Igreja Matriz São Jorge, localizada na Rua Clarimundo de Melo, em Quintino, na Zona Norte, está a todo vapor nas preparações da comemoração, que inicia ainda nesta segunda-feira (22). Com uma programação recheada de fé, a paróquia espera um público de um milhão de pessoas nesta terça-feira (23).

Ao DIA, o padre Dirceu Rigo contou que a igreja já está aberta para receber os fiéis e não fechará as portas até o último minuto do dia de São Jorge. Nos preparativos, o sacerdote falou sobre a movimentação da paróquia. "Está uma correria. Muita gente chegando, desde sexta-feira, para visitar São Jorge, A expectativa é grande para amanhã. Nós estamos esperando em torno de um milhão de pessoas", afirmou.

"À meia-noite, vai ser o toque do sino para dizer para o povo: chegou o dia de São Jorge. Depois, às 3h, teremos um momento de adoração. Às 5h, é a missa da Alvorada, a mais esperada, com o toque do clarinete, a queima de fogos. Depois, vai acontecer uma surpresa muito bonita", acrescentou.

"Hoje, o dia todo, nós estamos aqui. Dois padres para abençoar e atender o povo. Teremos ainda duas missas, às 17h e 19h. Depois da missa, a igreja já fica aberta direto: até às 23h do dia 23. À meia-noite se fecha a igreja: terminou o dia de São Jorge", disse.

O florista Carlos Augusto, de 35 anos, um dos decoradores da igreja, contou que foram gastos mais de 300 maços de Alpinia e 200 de Flores do Campo na ornamentação. "Deve ter umas 300 pessoas envolvidas só hoje, na decoração, montagem do palco, barracas. É muita coisa. São muitos detalhes. A festa mais cheia é aqui, em Quintino. É muita gente, é muito bonito de ver a devoção das pessoas", afirmou.

Muito emocionada, a massoterapeuta Patrícia Muniz, de 45 anos, não segurou as lágrimas ao falar sobre sua devoção. Ela, que frequenta a paróquia há 14 anos após fazer uma promessa para São Jorge, fez uma tatuagem nas costas ao conquistar a casa dos sonhos. "Até hoje eu venho para agradecer por tudo o que São Jorge faz na minha vida. Eu tenho muita fá. Hoje acordei muito cedo e já vim agradecer. Trouxe todas as minhas lembrancinhas para o sacerdote benzer", disse.

A corretora de imóveis Michele Lipaus, de 43 anos, também atribui sua casa como maior bênção dada por São Jorge. Ansiosa para o dia do santo, ela revelou que este é o feriado que mais gosta. "Depois do Natal, é, honestamente, o feriado que eu mais amo. Eu diria até que é o feriado que eu mais amo. Eu tenho muita gratidão. Eu me emociono, choro mesmo de felicidade por ter São Jorge na minha vida. Hoje mesmo já gosto de fazer as coisas que eu sei que é da festa dele, já procuro comer uma feijoada, tomar uma cerveja. Começo a festejar hoje mesmo", celebrou.

O assistente contábil Carlos Henrique Muniz, de 38 anos, também esteve na igreja durante a manhã. "Sou devoto desde meus 18 anos. Em festividades estou sempre na igreja de Quintino. Amanhã eu acredito que será um dia de muitas bênçãos, muitos agradecimentos. O feriado é importante para demonstrar o que São Jorge é e quem ele representa", contou.

Veja a programação da Igreja Matriz São Jorge

Já nesta segunda-feira (22), os fiéis poderão assistir a duas missas. Às 17h, com o padre José Bispo, e às 19, com o padre Idair Bonadiman. Na terça-feira (23), Dia de São Jorge, a programação começa cedo, às 3h da manhã. Às 5h, terá início a Santa Missa da Alvorada, com a tradicional queima de fogos. De 7h às 13h, a igreja terá missas a cada hora. Às 15h, será rezado o Santo Terço de Misericórdia.

Em seguida, às 16h, está marcada a tradicional procissão pelas ruas de Quintino. O cortejo sairá da paróquia, na Rua Clarimundo de Melo e seguirá pela a Rua da República, Praça Quintino Bocaiúva, Rua Nerval de Gouveia e Rua Garcia Pires, com retorno à paróquia.

Ainda estão agendadas missas para às 16h30, 17h30, 19h e 20h30, encerrando as atividades oficiais da igreja, que ainda ficará aberta para os fiéis.

Guarda Municipal terá esquema especial para a comemoração

Na Igreja Matriz de São Jorge, 234 Guardas Municipal atuarão nos dois dias de operação. Os agentes irão atuar para coibir estacionamento irregular, comércio ambulante sem autorização e delitos. Nas ações de trânsito, os guardas municipais vão operar os desvios e bloqueios, com foco na mobilidade, fluidez e segurança do trânsito. Além disto, os agentes também atuarão no apoio aos fiéis que participarão das homenagens e celebrações.

Trânsito terá interdições

A CET-Rio preparou um esquema especial de trânsito para o evento. A Rua Clarimundo de Melo foi interditada, desde às 10h desta segunda-feira, entre a Rua Assis Carneiro e a Rua Bernardo Guimarães, e ficará fechada até às 23h59 desta terça-feira (23). Neste período, a Rua da República também está interditada, entre a Rua Clarimundo de Melo e a Praça Quintino Bocaiúva, assim como o entorno da praça, exceto o trecho da Rua Nerval de Gouveia.

A partir das 15h desta terça, a Rua Padre Telêmaco, entre a Av. Ernani Cardoso e a Rua Clarimundo de Melo será interditada para a procissão, que está marcada para iniciar às 16h. A saída será na paróquia da Rua Clarimundo de Melo, 769. Seguirá para a Rua da República, Praça Quintino Bocaiúva (pista à direita), Rua Nerval de Gouveia (à esquerda) e Rua Garcia Pires, com retorno à paróquia. Além do apoio da Guarda Municipal, a CET-Rio irá mobilizar agentes, entre funcionários e apoiadores de tráfego.

A recomendação é de que os féis priorizem o transporte público, como ônibus e trens até a estação de Quintino, para chegar ao evento. Não haverá implantação de estacionamento, além de vias proibidas para estacionar. Os motoristas devem evitar a região nos horários das interdições, procurar antecipar seus deslocamentos ou utilizar rotas alternativas.

Comlurb prepara operação especial de limpeza

A Comlurb contará com 162 garis e 16 agentes de limpeza urbana, que farão a limpeza geral, com varrição e remoção de resíduos, além da lavagem hidráulica com água de reuso. O serviço terá início às 6h desta terça-feira (23), com a conclusão do trabalho prevista para a madrugada de quarta-feira. Entre veículos e equipamentos, serão utilizados 15 caminhões, entre compactadores e basculantes, além de três pipas d’água e quatro varredeiras de grande porte.