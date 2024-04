Clodoaldo foi preso por PMs e encaminhado a Deam de Nova Friburgo - Divulgação

Clodoaldo foi preso por PMs e encaminhado a Deam de Nova FriburgoDivulgação

Publicado 22/04/2024 13:42 | Atualizado 22/04/2024 13:59

Segundo a Polícia Militar, agentes do 11ºBPM (Nova Friburgo) receberam uma denúncia indicando que o suspeito estaria recolhendo pertences para fugir. No local, ele foi localizado embarcando no coletivo e encaminhado à Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) da região.



Clodoaldo também era conhecido na região como Gustavo, nome que usava para se apresentar como músico na região. Segundo a irmã da vítima, Caroline Mancini, a analista já havia sofrido com violência doméstica outras vezes, tendo uma medida protetiva contra o preso. Apesar disso, os dois estariam juntos novamente.



Karen foi encontrada morta dentro de casa na Estrada Homem de Gouveia, em Lumiar, Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio. De acordo com o laudo do Instituto Médico Legal (IML), a causa da morte foi "traumatismo craniano encefálico em consequência de ação contundente".



Caroline, que mora no Espírito Santo, relatou ainda que foi comunicada da morte da irmã na tarde de sábado (20) e que, ao conversar com policiais militares que estiveram no local desconfiou imediatamente de Clodoaldo, já que Karen foi encontrada com muitos hematomas e o rosto machucado.



"Eu alertei que a Karen já vinha sofrendo violência doméstica há um tempo e que ela tinha uma medida protetiva contra o ele, mas que eu não sabia se já havia expirado. A PM me disse que em diligências no local recebeu informações de vizinhos que as brigas eram constantes e que inclusive no dia do crime eles tinham brigado", contou a irmã.



O sepultamento de Karen será nesta segunda-feira (21), às 16h, no Cemitério da Cacuia, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio.