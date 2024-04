Ônibus ficou completamente destruído pelo incêndio - Reprodução

Publicado 22/04/2024 14:53 | Atualizado 22/04/2024 15:13

Rio - Um ônibus ficou completamente destruído após um incêndio na madrugada desta segunda-feira (22) na Serra das Araras, em Piraí, na Região do Médio Paraíba. Um passageiro fumante foi preso por suspeita de ter sido o responsável pelo fogo. Ninguém ficou ferido.

Segundo a polícia, o viajante se escondeu no banheiro do coletivo para fumar, o que é proibido por lei desde 2001. Na hora de tentar se desfazer do cigarro, a bituca teria caído no interior da estrutura do ônibus, que tem espuma sintética. O condutor parou o veículo o acostamento e os passageiros desceram sem ferimentos. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 1h10 e controlou fogo.

A via precisou ficar totalmente interditada por um momento e o suspeito foi encaminhado à 94ª DP (Piraí), onde ele permaneceu preso e a ocorrência foi registrada.