Luiz Eduardo permanece internado no Hospital Evandro Freire. - Reginaldo Pimenta/Arquivo/Agência O Dia

Publicado 23/04/2024 09:22





O crime aconteceu dentro de um apartamento da família na Rua Amâncio Pereira, no Jardim Guanabara. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 17ºBPM (Ilha do Governador) foram acionados para uma ocorrência de violação de domicílio. Ao chegar no local, a equipe foi informada que duas pessoas já teriam sido socorridas e levadas para o hospital. Rio - Luiz Eduardo da Silva, 57 anos , esfaqueado ao tentar proteger a filha Marina Barros da Silva, 23, durante uma tentativa de assalto, permanece internado nesta terça-feira (23) com quadro de saúde estável no Hospital Municipal Evandro Freire, na Ilha do Governador, Zona Norte. Na ocasião, a jovem também ficou ferida, mas recebeu alta ainda na segunda (22).O crime aconteceu dentro de um apartamento da família na Rua Amâncio Pereira, no Jardim Guanabara. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 17ºBPM (Ilha do Governador) foram acionados para uma ocorrência de violação de domicílio. Ao chegar no local, a equipe foi informada que duas pessoas já teriam sido socorridas e levadas para o hospital.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito invadiu o imóvel e Marina foi amarrada e obrigada a desbloquear o celular e o computador. Ela avisou ao homem que morava com outras pessoas e conseguiu fazer contato com o pai por telefone.



O pai, ao chegar à residência e tentar salvar a filha, foi esfaqueado com gravidade. Enquanto a filha foi ferida no braço. O criminoso conseguiu fugir. Na residência, a polícia encontrou a faca usada por ele.



O caso foi registrado na 37ª DP (Ilha do Governador) e a investigação está em andamento para apurar as circunstâncias do crime e esclarecer os fatos.