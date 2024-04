Faixas da Avenida Brasil - Divulgação / Prefeitura do Rio

Faixas da Avenida BrasilDivulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 23/04/2024 09:45

Rio - Após as reclamações de congestionamento por conta da operação do BRT Transbrasil, novas regras passaram a valer na Avenida Brasil a partir desta terça-feira (23). A principal alteração é o fim da faixa seletiva exclusiva para ônibus e táxis nos fins de semana, feriados e nos horários de entrepico de dias úteis, ou seja, de 10h às 16h e de 20h às 5h. Nestes dias e horários específicos, veículos de passeio estarão autorizados a circular na faixa.

A velocidade máxima da seletiva é de 60 Km/h com redução para 40 Km/h nos pontos próximos às estações. Caminhões não poderão circular na faixa em nenhum horário e devem continuar utilizando apenas as duas da direita na pista central da Avenida Brasil.

A faixa seletiva tem 14,4 quilômetros de extensão, entre o Trevo das Margaridas (Rodovia Presidente Dutra) e o Caju (Viaduto da Treliça). A calha à esquerda na pista central da Avenida Brasil segue exclusiva para os articulados do BRT em todos os horários.

- Faixa à esquerda da calha: todos os dias, 24h: Exclusiva para o BRT - Velocidade máxima limitada a 60 km/h, com redução para 40 km/h em todas as estações.

- Faixa à direita da calha: dias úteis, de 5h às 10h, e de 16h às 20h: Exclusiva para ônibus convencionais e rodoviários, táxis e veículos de serviço (quando em operação) - Velocidade máxima limitada a 60 km/h, com redução para 40 km/h em todas as estações.



Dias úteis, de 10h às 16h, e de 20h às 5h, fins de semana e feriados: Permitida a circulação de todos os veículos, exceto caminhões - Velocidade máxima limitada a 60 km/h, com redução para 40 km/h em todas as estações.

- Duas faixas à direita da pista central: todos os dias, 24h: Permitida a circulação de todos os veículos - Velocidade máxima de 80 km/h.

As alterações haviam sido anunciadas no último dia 11, depois que o trânsito intenso da Avenida Brasil foi agravado com a inauguração do BRT Transbrasil no início do mês. No dia 4, o congestionamento chegou a 177 km, 100 km a mais do que a média prevista para o mesmo horário. O tema foi ponto de debate em audiências na Câmara dos Vereadores

BRT Transbrasil

Com 26 quilômetros de extensão, 17 estações e atravessando 18 bairros, o BRT Transbrasil tem previsão de transportar cerca de 250 mil pessoas por dia até 2030. Este é o quarto corredor de BRT implantado na cidade, ampliando o sistema de transporte de alta capacidade, que já opera com os corredores Transoeste, Transcarioca e Transolímpica.

De acordo com a prefeitura, o investimento visa proporcionar maior acessibilidade e comodidade aos usuários do transporte público na cidade, ampliando as oportunidades de conexões entre as Zonas Norte e Oeste e o Centro da cidade. Além das linhas regulares de articulados, o Transbrasil também oferece um serviço executivo de transporte de passageiros entre o Terminal Gentileza e o Aeroporto Internacional Tom Jobim.