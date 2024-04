Fiéis lotaram a Igreja Matriz São Jorge, em Quintino, na manhã desta terça-feira (23) - Cleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 23/04/2024 10:39 | Atualizado 23/04/2024 14:16

Rio - Vestidos de vermelho, com fitinhas no pulso e enfrentando o sol forte, milhares de devotos lotaram a Igreja Matriz de São Jorge, em Quintino, Zona Norte do Rio, na manhã desta terça-feira (23), para comemorar e agradecer pelo dia do Santo Guerreiro. Durante o fim da manhã, as filas para acessar a paróquia chegavam até a calçada da igreja na Rua Clarimundo de Melo. Segundo fiéis, o sacrifício vale a pena pelas bençãos alcançadas.

"Foi um ano de livramentos Um após o outro, ainda mais para mim, que vivo em área de comunidade. Muitos nos nem percebemos, mas sabemos que Jorge nos protege. Então, só por isso já tenho muito para agradecer, além de todas as bençãos profissionais", comentou a técnica de enfermagem, Lidiane da Silva, de 37 anos.



Moradora de Ricardo de Albuquerque, ela conta que sempre vem à paróquia de Quintino no feriado nas primeiras missas. "Vale o nosso esforço. E olha que estou vindo direto do plantão só trabalho", disse Lidiane.



O aposentado Adilson Aureliano dos Santos, de 70, conta que tem todo um ritual para o dia de São Jorge. "Já assisti três missas, estou aqui desde às 3h da madrugada. E tenho sempre esse ritual. Nesse primeiro momento venho de branco, depois volto para casa, almoço e volto de vermelho para o período da tarde. Depois vou até o fim das missas. É sempre assim, desde que me lembro por gente. Sou só eu, Deus e Jorge", contou o idoso.

A vinda para a Igreja Matriz São Jorge em Quintino também faz parte de um ritual de fé para Ricardo Inácio, de 74. Segundo o idoso, que foi militar, a igreja foi o local onde tirou seu primeiro serviço. "Estive aqui pela primeira vez e sempre volto para agradecer a vida de bençãos", afirmou.

A servidora Daniele Coimbra, de 37, carregava uma imagem de São Jorge para receber a benção na saída da igreja em Quintinopelas graças que recebeu. "O ano tem sido de muitas bençãos, então viemos para agradecer. Desde que ganhamos, essa imagem nos acompanha e trazemos ela para ser abençoada", disse a moradora da Abolição, que estava acompanhada do pai, Marcelo da Luz Coimbra, de 59.



Para quem não conseguiu entrar, foi montada uma estrutura com dois telões que transmitem a missa, com o auxílio de uma grande aparelhagem de som. Por conta do evento, a rua teve seu trânsito completamente interditado.



Padre Dirceu Rigo, um dos sacerdotes da igreja, deixou uma mensagem de fé para os fiéis. "Hoje de manhã foi feita uma surpresa, onde São Jorge veio voando, mostrando que ia trazer uma mensagem de paz, alegria e de força para caminhar, para os devotos dele. Este é um ano de esperanças, de acreditarmos como São Jorge. Ele apostou tudo na sua fé e acreditou em Deus. Que a oração seja a força da nossa vida, da nossa caminhada", declarou.

As celebrações de São Jorge na Igreja Matriz contaram ainda com a presença do Cardeal Arcebispo Dom Orani Tempesta.

Paróquia tem programação extensa

A celebração do Dia de São Jorge começou cedo, às 3h da manhã. Às 5h aconteceu a Santa Missa da Alvorada, com a tradicional queima de fogos. Desde 7h, até 13h, a paróquia realiza missas a cada hora.

Às 15h, será rezado o Santo Terço de Misericórdia. Em seguida, às 16h, está marcada a tradicional procissão pelas ruas de Quintino. O cortejo sairá da paróquia, na Rua Clarimundo de Melo e seguirá pela a Rua da República, Praça Quintino Bocaiúva, Rua Nerval de Gouveia e Rua Garcia Pires, com retorno à paróquia.

Ainda estão agendadas missas para às 16h30, 17h30, 19h e 20h30, encerrando as atividades oficiais da igreja, que ainda ficará aberta para os fiéis.

Nesta segunda-feira (22), o Padre Dirceu Rigo falou sobre a expectativa para a festa . "Muita gente chegando, desde sexta-feira, para visitar São Jorge, A expectativa é grande para amanhã [hoje]. Nós estamos esperando em torno de um milhão de pessoas".

Centro do Rio celebra o Dia de São Jorge

Outra grande festa que celebra o Santo Guerreiro acontece na Igreja de São Gonçalo Garcia e São Jorge, localizada na Praça da República, 382, no Centro do Rio. A igreja, aberta desde 4h da manhã, receberá os devotos até a última missa, às 20h.

Neste ano, a festa não é dentro da igreja, mas em um palco montado na Avenida Presidente Vargas, em frente à Biblioteca Parque Estadual, no Centro. A igreja está aberta para visitação dos devotos.

No início da manhã, às 5h, aconteceu a tradicional Missa da Alvorada, que contou com uma apresentação do cantor Jorge Ben Jor, além da presença de Regina Casé. Desde 7h da manhã, a igreja celebra missas de hora em hora.

Às 18h, a missa será presidida pelo Cardeal Arcebispo Dom Orani Tempesta.

Entenda o o sincretismo religioso

Conhecido como santo guerreiro no catolicismo , São Jorge é considerado padroeiro dos cavaleiros, soldados, escoteiros, esgrimistas e arqueiros. Já Ogum é um orixá que representa a coragem, a guerra, a tecnologia, o trabalho árduo, o ferro, a caça e a agricultura. Além disso, a data também é celebrada no Candomblé devido, especialmente, ao sincretismo religioso

Na Igreja Católica, São Jorge, cujo nome de origem significa "agricultor", nasceu na Capadócia, por volta do ano 280, em uma família cristã. A lenda mais famosa em torno de Jorge, é a do dragão e a jovem, salva pelo santo. Narra-se que na cidade de Selém, Líbia, havia um grande pântano, onde vivia um terrível dragão. Para o manipular, os habitantes ofereciam dois cabritos, por dia e, vez por outra, um cabrito e um jovem tirado à sorte. Certa vez, a sorte coube à filha do rei. Enquanto a princesa se dirigia ao pântano, Jorge passou por ali e matou o dragão com a sua espada.

Na Umbanda, Ogum é um dos orixás mais queridos. Ele é considerado o soldado, guardião, o patrono dos exércitos pois representa a luta e a vitória. Sua personalidade é dura e justiceira, aquele que vem para executar a Lei. E, por conta do sincretismo religioso, representa São Jorge na Igreja Católica.

No Candomblé, o orixá Oxóssi é Deus caçador, senhor da floresta e de todos os seres que nela habitam, orixá da fartura e da riqueza e por isso se assemelha a São Jorge.