Materiais furtados na Paróquia São SebastiãoReprodução

Publicado 23/04/2024 10:57

Rio - Um homem foi preso, na madrugada desta terça-feira (23), por furtar objetos religiosos da Paróquia São Sebastião, em Inhoaíba, na Zona Oeste do Rio. Além de um crucifixo, ele tentou levar duas imagens, um relógio e uma tampa de bueiro.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito fugia com o material furtado no momento em que foi abordado por agentes do 40º BPM (Campo Grande), que realizavam patrulhamento na Rua Papagaio.

Os objetos foram recuperados e o suspeito foi encaminhado à 35ª DP (Campo Grande), onde os militares registraram a ocorrência.

Em Inhoaíba, Zona Oeste do Rio, um criminoso foi preso por policiais do #40BPM, nesta madrugada, no momento em que deixava a Paróquia São Sebastião com objetos furtados.

O acusado foi conduzido à 35ª DP, onde o caso foi registrado. pic.twitter.com/ianmcQp3Lx — @pmerj (@PMERJ) April 23, 2024