Imagem divulgada pelo perfil Mansão 40 graus da casa onde acontece o reality - Rede Social

Imagem divulgada pelo perfil Mansão 40 graus da casa onde acontece o realityRede Social

Publicado 24/04/2024 15:53 | Atualizado 24/04/2024 16:52

Rio - Moradores do condomínio Vivendas do Bosque, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, entraram na Justiça para impedir a continuação da gravação de um reality show em uma casa. Segundo a denúncia, há festas durante a madrugada, pessoas transitando de trajes de banho em áreas comuns da propriedade, além da divulgação sem autorização de imagens de outras residências do condomínio.



"Festas de funk durante as madrugadas, vídeos no mínimo estranhos aparecendo as casas das pessoas. O entra e sai de gente no condomínio. E o principal: a área é residencial e a casa está sendo alugada para uso comercial, patrocinado por um site de apostas", disse uma moradora nas redes sociais.



Segundo o Tribunal de Justiça do Rio, o processo foi distribuído à à 3ª Vara Cível da Regional Barra no dia 17 de abril.



O reality denominado 'Mansão 40 Graus' acumula mais de 70 mil seguidores nas redes sociais. No perfil, a equipe a descreve como "mansão onde esporte, lifestyle e entretenimento se encontram para criar experiências e fortalecer marcas".



Em vídeos divulgados por eles é possível ver a casa com piscina, música, brincadeira e gente dançando, além de jovens circulando pelo condomínio. No domingo passado (21) aconteceu uma festa de encerramento.

Procurado, o condomínio e os representantes do reality não se manifestaram sobre o assunto. O espaço está aberto para manifestações.