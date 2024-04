Frequentadores fugiram de bar, após verem criminoso armado com fuzil - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 28/04/2024 07:58 | Atualizado 28/04/2024 10:03

Rio - Motoristas foram vítimas de um assalto, na noite deste sábado (27), no bairro do Cachambi, na Zona Norte. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram que criminosos agiram armados e com os rostos cobertos. A ação dos bandidos também provocou pânico em clientes de um bar, que fugiram correndo. A Polícia Militar não informou se foi acionada para a ocorrência.

O crime aconteceu por volta das 23h, na Rua Honório, próximo à esquina da Rua Chaves Pinheiro. Imagens registradas por pessoas que estavam em um bar mostram quando dois carros ficam atravessados na via e bandidos os cercam. Na gravação, um homem diz que os assaltantes estão usando toucas ninjas. Assustados, os frequentadores decidem ir embora. "'Bora ralar' daqui, o 'cara' está vindo de fuzil para cá", diz uma pessoa, enquanto corre. Confira abaixo.

ASSALTO AGORA POUCO - Cachambi - Zona Norte do Rio

Rua Honório com Rua Chaves Pinheiro



Em nota, a PM informou que o comando do 3º BPM (Méier) intensificou abordagens, revistas e checagem de documentos para combater roubos e furtos no bairro e o reforço resultou na prisão de mais de 550 criminosos em 2023. Já em 2024, foram registradas mais de 100 prisões e apreendidos mais de 20 adolescentes em ações ostensivas na região.



"O bairro conta policiamento ostensivo realizado por radiopatrulhas, viaturas do projeto "Grande Méier Para Todos" e com o reforço de equipes através do Regime Adicional de Serviço (RAS). A região conta ainda com reforço de policiamento realizado pelas UPPS São João e Jacaré em baseamentos de viaturas conforme mancha criminal. Ações ostensivas, como rondas e abordagens, são empregadas nas ruas do bairro", informou a corporação.

A Polícia Militar ainda reforçou o pedido de colaboração da população, acionando as equipes pela Central 190 ou aplicativo 190, bem como com informações pelo Disque Denúncia, no telefone (21) 2253-1177. O anonimato é garantido. "Os registros nas delegacias da Polícia Civil também são essenciais para que os procedimentos investigativos sejam iniciados", completou a nota.