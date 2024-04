Antigo prédio do Clube dos Portuários foi demolido com 75 quilos de explosivos distribuídos em 554 pontos - Divulgação / Prefeitura do Rio

Antigo prédio do Clube dos Portuários foi demolido com 75 quilos de explosivos distribuídos em 554 pontosDivulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 28/04/2024 09:52 | Atualizado 28/04/2024 12:04

Rio - Um dos prédios do antigo Clube dos Portuários , localizado na Avenida Francisco Bicalho, no Santo Cristo, Zona Portuária do Rio, foi demolido neste domingo (28), às 7h. Segundo a prefeitura, foram necessários 75 quilos de explosivos distribuídos em 554 pontos para derrubar o imóvel, que tinha mais de 30 mil m².

A operação envolveu mais de 155 agentes de órgãos municipais, como Defesa Civil, Centro de Operações do Rio (COR) e a Subprefeitura do Centro, além de 67 guardas municipais. A CET-Rio, por exemplo, montou um esquema para isolar toda a área desde sábado (27), com proibição de estacionamento e interdições de vias.

April 28, 2024

Ao todo, foram cinco toques de sirenes acionados pela Defesa Civil antes da implosão. O primeiro deles, às 5h30, determinou o bloqueio das vias. O segundo, às 6h50, comunicou a inspeção final da área evacuada. O terceiro, às 6h55, foi o toque de atenção. O quarto aconteceu momentos antes da demolição, às 7h. Por fim, às 7h15, a última sirene representou o início da liberação da área.

Esta foi uma nova etapa da série de demolições de imóveis na região, iniciadas em março, em parceria entre o município e a Caixa Econômica Federal, que recebeu os terrenos como parte do acordo que financiou a Operação Urbana Porto Maravilha.

O local estava abandonado há mais de 10 anos e foi integrado ao patrimônio do fundo de investimento imobiliário administrado pela Caixa, em 2014.

Após a implosão, a Comlurb, com o auxílio de 60 garis, realizou uma limpeza emergencial. As equipes farão a remoção de entulho, terra e poeira. Entre os equipamentos, serão utilizados quatro varredeiras de grande porte, duas pás mecânicas, três caminhões basculantes, seis pipas d’água, duas vans motobomba e 15 sopradores.