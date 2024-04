Motociclista cometeu série de infrações enquanto passava pela Avenida Cesário de Melo - Reprodução/Redes Sociais

Motociclista cometeu série de infrações enquanto passava pela Avenida Cesário de MeloReprodução/Redes Sociais

Publicado 28/04/2024 09:40

Rio - Um vídeo que circula nas redes sociais flagrou o piloto de uma motocicleta sem placa cometendo uma série de infrações de trânsito, na frente de uma viatura da Polícia Militar. O caso aconteceu na Avenida Cesário de Melo, próximo à estação do BRT Vilar Carioca, em Inhoaíba, na Zona Oeste, mas não há informações de quando as imagens foram registradas.

O registro mostra um homem sem capacete, usando chinelos e uma mochila de entregas, quando ultrapassa uma viatura da PM, próximo à estação. Em seguida, ele começa a pilotar empinando a motocicleta por um trecho da via. Mais a frente, ele passa por outro carro, mas em pé no veículo, dessa vez, e volta a empinar sem usar as mãos, logo depois. Toda a ação dura menos de um minuto. Confira abaixo.

Em 2023, a lei 14.562 tornou crime conduzir veículos sem placa ou com adulterações de chassi, com pena prevista de quatro a oito anos de prisão e multa. Além disso, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) classifica como infração gravíssima demonstrar ou exibir manobra perigosa, gerando multa, além de suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. O CTB também considera infração gravíssima pilotar sem capacete, podendo gerar multa e suspensão do direito de dirigir, além de remoção do veículo.

Já conduzir usando calçado que não se firme nos pés ou que comprometa a utilização dos pedais, como chinelos, e usando apenas uma das mãos - exceto para fazer sinais, mudar a marcha ou acionar equipamentos e acessórios do veículo - é infração média, com aplicação de multa. Procurada, a Polícia Militar informou que "material audiovisual, assim como conteúdo postado em redes sociais, precisa ser apresentado em registro policial para tornar-se objeto para procedimento investigativo".