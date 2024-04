Claumirzinho, do Molejo, usou camisa para homenagear Anderson Leonardo em velório - AgNews

Publicado 28/04/2024 12:37 | Atualizado 28/04/2024 17:56

Rio - O integrante do Molejo, Claumirzinho, homenageou Anderson Leonardo, durante o velório do cantor, que aconteceu neste domingo (28). O músico chegou ao Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste, usando uma camisa com a foto do parceiro de grupo, que morreu na sexta-feira (26), aos 51 anos, vítima de um câncer na virilha.

Acompanhado da esposa, Claumirzinho participou da cerimônia que começou por volta das 10h30 e, inicialmente, foi reservada aos amigos mais próximos e familiares. No entanto, diante da multidão que se aglomerava do lado de fora da capela, a família permitiu que alguns fãs se despedissem de longe - e de forma breve. Em uma fila, alguns fãs, entre eles idosos, aguardavam para se despedir do cantor.

No velório, o músico declarou que continua considerando o amigo um ídolo e que seu legado vai durar por muitos anos. "O clima de alegria foi desenhado dentro do Molejo pelo Anderson, era o modo que ele tratava as coisas. Até pra chamar atenção de alguma coisa, algum erro, ele era extremamente brincalhão e agregador. Para mim, o Anderson continua sendo um ídolo, irmão e amigo. Obrigado Anderson pelo tempo que você esteve aqui. Com certeza o seu legado será carregado por muito tempo", afirmou.

Na sexta-feira, os integrantes do Molejo gravaram um vídeo para agradecer ao apoio de fãs, após a perda do vocalista. "Passando para agradecer o carinho de todos nesse momento difícil para todos nós, mas, de qualquer maneira, não podemos esquecer o carinho e a alegria do Anderson Leonardo, porque isso tem que perdurar. O legado continua e nós estamos aqui para dar continuidade ao legado do nosso cantor. Nós amamos vocês, nossos fãs e amigos", disseram.

Luta contra a doença

O vocalista do Molejo foi diagnosticado com a doença na área inguinal em outubro de 2022. Meses após anunciar que estava curado, o cantor precisou retomar o tratamento em 2023. No dia 27 de fevereiro de 2024, voltou a ser internado em um hospital do Rio, onde passou por imunoterapia e recebeu medicação para dores. Ele teve alta no dia 19 de março.



Contudo, quatro dias depois, retornou à unidade de saúde em estado grave. No dia 8 deste mês, ele foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva em decorrência de quadro de insuficiência renal. Três dias depois, Anderson foi para o quarto, mas após ter uma piora, retornou a UTI no último dia 22. Nas últimas horas, o estado de saúde dele se agravou e ele veio a óbito.

Na fase inicial do tratamento, ele ainda chegou a manter parte da agenda de shows e participações em programas de TV. Anderson deixa esposa, a administradora Paula Cardoso, e quatro filhos: Leozinho Bradock, Alissa, Rafael Phelipe e Alice.