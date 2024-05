Estrutura foi erguida para garantir segurança do público e dos profissionais que estão trabalhando na montagem do palco - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 01/05/2024 11:04 | Atualizado 01/05/2024 11:38

Rio - Cariocas acompanham de perto os preparativos para a apresentação de Madonna, que acontece no próximo sábado (4), na Praia de Copacabana, na Zona Sul. Mas, nos últimos dias, a ansiedade e euforia deram lugar a preocupação e até insatisfação de fãs, desde que uma espécie de "muro" de metal foi erguido ao redor do palco que está sendo montado na areia, em frente ao hotel Copacabana Palace. O prefeito Eduardo Paes usou as redes sociais para tranquilizar o público.

No início de semana, um homem gravou um vídeo próximo à estrutura erguida, afirmando que um muro de dois metros de altura foi construído para separar o público geral de uma suposta área vip com 7,5 mil convidados para o show da cantora americana. "Vocês sabem o que é isso? Isso é uma segregação. E a prefeitura ainda pagou R$ 10 milhões para se fazer isso. Aí, o público vem para ver a Madonna e dá de cara com isso", diz ele enquanto filma as placas metálicas.

"Olha a falta de consideração com o público. Você está pensando em vir ver o show da Madonna? Vem, não. Você vai ver ela pelo telão e olhe lá. E vai enfrentar tumulto, venham não, meus amigos. Vocês vão só escutar a Madonna, porque ver, só no telão", continua o autor da publicação. Confira abaixo. Depois que o vídeo viralizou nas redes sociais, fãs e internautas criticaram a situação. "Fizeram um muro para separar a elite rica dos pobres mortais que vão querer assistir ao show", comentou uma pessoa. "Colocaram um muro de metal de 2 metros de altura para separar rico e pobre no show da Madonna", escreveu outra.

Tá pensando em ir no show da Madonna? Só se vc tiver visão de RX. Muro separa o povão dos Vips. pic.twitter.com/5YhizJX9td — Lorena Todt (@lorena_todt) April 30, 2024

Com a repercussão, o prefeito Eduardo Paes utilizou suas redes sociais, nesta terça-feira (30), para tranquilizar os turistas e cariocas que pretendem ir ao show. "Será retirado", escreveu em uma publicação no X,. Procurada pelo DIA, a Bônus Track, responsavel pela organização do show, informou que as placas foram colocadas durante a montagem, exclusivamente para segurança do público e dos profissionais que estão trabalhando. "Estamos trabalhando com muitos materiais pesados. Todas serão retiradas antes do show, assim que toda a montagem for finalizada".

À época do anúncio do show, a Prefeitura do Rio informou ter feito um investimento de R$ 10 milhões. A atração irá movimentar a economia da cidade em R$ 293,4 milhões , valor 30 vezes maior do que o patrocínio público. O levantamento feito pelas Secretarias de Desenvolvimento Urbano e Econômico (SMDUE) e Turismo (SMTUR) leva em consideração os gastos do público com alimentação, transporte, hospedagem e passagem aérea.

Com isso, a expectativa é de que em maio de 2024 a arrecadação de impostos sobre serviços (ISS) desses setores seja de R$ 60,9 milhões, com um aumento de R$ 10,2 milhões em comparação ao mesmo mês do ano anterior. Segundo a organização do evento, o público estimado é de pelo menos 1 milhão de pessoas, entre cariocas e moradores da Região Metropolitana, turistas nacionais e estrangeiros. Em Copacabana, a ocupação hoteleira deve ficar perto dos 100%.

A apresentação gratuita na Praia de Copacabana vai encerrar a turnê 'Celebration Tour', que celebra os 40 anos de carreira da artista. Provando ser um show grandioso, o palco da Rainha do Pop será o maior da turnê , com o dobro do tamanho dos usados em estádios e arenas. A quase três metros do chão, para permitir a visão do público que estiver na praia, a estrutura terá 812 metros quadrados, com 24 metros de frente e 18 metros até o teto. A cantora tem três passarelas por onde anda e dança durante a apresentação. A central tem 22 metros de extensão e as laterais 20 metros cada. O evento ficará marcado como a maior apresentação da carreira da americana.