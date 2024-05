André Rizzatto e Leonardo Assumpção vão assistir show de Madonna em área vip - Reprodução do Instagram

Publicado 01/05/2024 11:57 | Atualizado 01/05/2024 12:15

Rio - Os fãs de Madonna não escondem a emoção e a ansiedade para conferir o maior show da carreira da Rainha do Pop, que será realizado na praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, neste sábado, com a expectativa de público de de 1,5 milhão de pessoas. E alguns admiradores da artista poderão ver a ídola de pertinho e assistir ao espetáculo, que marca o fim da turnê "The Celebration Tour", que celebra os 40 anos de carreira da diva, com mais conforto. É que eles compartilharam histórias marcantes com a cantora norte-americana na web e ganharam ingressos para a área vip do local.

André Rizzatto Cameira, de 46 anos, é um deles. O jornalista retorna ao Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, após uma década para conferir a apresentação de Madonna. Morador de São Paulo, o jornalista comprou sua passagem e reservou um quarto de hotel na cidade maravilhosa antes mesmo da confirmação oficial do show. No Instagram, ele mostrou fotos de itens que tem da artista, compartilhou sua 'história de amor e admiração' por ela e foi notado pelo Itaú, patrocinador do evento. Resultado: ganhou um par de ingressos para conferir o espetáculo no setor vip e vai tirar a maior onda na noite de sábado.

"Eu fiquei muito emocionado, feliz, comecei a gritar quando eu vi a mensagem do Itaú no meu Instagram me convidando para assistir ao show no espaço do banco. Meus amigos filmaram minha reação. Eu vou acompanhado do meu marido, Danilo Hüvös. Vou ver a Madonna de pertinho, não acredito, eu estou muito ansioso, com a expectativa lá em cima", comemora o assessor de imprensa da Band TV.

Outro fã sortudo é Leonardo Assumpção, de 45 anos. O analista de diversidade recordou no X, antigo Twitter, uma experiência 'traumática', quando comprou ingressos para o show de Madonna, em Paris, em 2020, mas ela cancelou os shows. A história, no entanto, teve um final feliz anos depois.

"Dentro das minhas disponibilidades, eu procuro viajar ou marcar férias em períodos que vai ter algum show da Madonna. Na turnê de 2015, eu consegui marcar férias no mês de dezembro e pude assistir ela em Amsterdã, na Holanda. Quando ela anunciou shows dessa 2020, eu fiz a mesma coisa. Escolhi ver em Paris, comprei três ingressos, se eu não me engano, para os shows do dia 18, 19, 20 de fevereiro. Era uma época que ela estava tendo alguns problemas no joelho, no quadril e ela estava desmarcando algumas apresentações. Mas nunca passou pela cabeça que ela fosse desmarcar as três. Na véspera da viagem eu tive esse dissabor, mas viajei assim mesmo. Foi uma experiência meio traumática", assume.

"Depois disso, prometi a mim mesmo que eu não viajaria mais, porque não queria passar por isso de novo. E aí, começou o tititi desse show do Rio de Janeiro, vi o movimento nas redes sociais que as pessoas estavam tentando chamar a atenção do Itaú. Eu falei assim: 'ah, vou contar a minha história, quem sabe dá, né?'. E aí o Itaú me marcou, enfim, e me deu esse ingresso pra área VIP do show de sábado. Quando eu vi a mensagem do Itaú entrei em choque. Chorei, minhas mãos formigaram. Eu estava em home office neste dia. Pedi pra minha gestora um tempo para me recuperar", diz, aos risos.

Coleção de itens de Madonna

Além de serem fãs de Madonna e terem conseguido ingressos para área vip do show no Rio, André e Leonardo tem mais coisas em comum: um acervo de itens da Rainha do Pop. Leonardo tem cerca de 600 objetos e todos constam em um catálogo, organizado por ele, além de uma página no Instagram dedicada a ela.

"Coleciono tudo. Jornal, revista, livro, vinil, cds, fita cassete, pôster, camiseta. Tenho tudo catalogado, acho que hoje são mais de 600 itens. De todos os itens, o mais valioso emocionalmente é uma fita K7 gravada por uma amiga na época da escola (1991)", afirma ele, que não saber o valor exato de sua coleção. "É difícil definir um valor, porque tem vinis que podem valer 4 mil e reais e revistas que valem até 1.200 reais, por exemplo. Mas eu deixei tudo catalogado, com um valor estimado mais ou menos, justamente para se um dia eu morrer, as pessoas terem uma ideia do valor e não vender por 'um real'. Eu arriscaria dizer que tem um apartamento ali", revela.

André tem cerca de 200 itens da cantora. "É que não está muito organizado. Tenho um livro, "Sex", lançado em 1992, que é raro. Hoje vale 10 mil, acredito. Eu também tenho cds, camisas, fitas de videocassete, vinil", lista

Expectativas para o show

A ansiedade e expectativa para o show de Madonna em Copacabana é grande. "Essa apresentação vai ser história de qualquer forma. É o maior show da carreira dela. Essa turnê de 40 anos de carreira também é uma comemoração por ela estar viva, depois dela ficar internada por um tempo na UTI, no ano passado. É uma artista que tem uma influência enorme, que passa de geração para geração. Eu estou muito ansioso e muito grato de poder participar de perto desse momento marcante. Já comprei até minha camiseta da turnê para usar no dia", afirma André, que já conferiu outras apresentações da artista: em 2008 e 2013 no Morumbi, estádio de São Paulo, e em 2019, em Miami.

Leonardo repercute os rumores de uma possível participação de Anitta e Pabllo Vittar na apresentação da Rainha do Pop. "Adoraria ver a Pablo, no palco, como convidada do "Ballroom". E Anitta também acho que ia ser o máximo Se as duas pudessem cantar juntas 'Faz Gostoso'", afirma o mineiro, que completa: "Estou super na expectativa por Live to Tell, que é uma parte do show que ela faz uma homenagem a vítimas da Aids e que está sendo especulado de que teremos a projeção de artistas brasileiros, né? Talvez como o Renato Russo e o Cazuza. Então, eu acho que, se tiver, vai ser uma parte muito, muito emocionante". Esse será o décimo show de Madonna que Leonardo assiste.