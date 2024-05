Fabiana Oliveira acampou para comprar ingressos para a filha de 15 anos - Rachel Siston/Agência O Dia

Publicado 07/05/2024 13:25 | Atualizado 07/05/2024 14:46

Rio - Cariocas enfrentaram o segundo dia de filas, nesta terça-feira (7), para a compra antecipada de ingressos para o show de Bruno Mars. Fãs de diferentes bairros da Zona Oeste e Norte do Rio e da Baixada Fluminense acamparam próximos à bilheteria do Estádio Nilton Santos, o Engenhão, onde a apresentação do artista norte-americano acontecerá, em 4 de outubro.

Além do Rio de Janeiro, o cantor vai comemorar o aniversário de 39 anos em uma apresentação em São Paulo, no dia 8 de outubro, no Estádio MorumBIS, onde voltará para uma nova performance no dia seguinte. Ele encerra a quarta passagem pelo Brasil com um show na Arena BRB Mané Garrincha, em 17 de outubro, em Brasília. A venda de ingressos para o público geral acontece nesta quarta-feira (8), a partir das 11h pelo site da Ticketmaster, e às 13h na bilheteria do Engenhão. Entretanto, os clientes do banco Santander foram beneficiados com uma pré-venda exclusiva, que ocorreu nesta segunda (6) e terça-feira.

No início da manhã, cerca de 100 pessoas já aguardavam a abertura das vendas, que teve início às 10h. Entrentato, algumas já estavam no local desde a noite de segunda-feira, como contou a comerciante de Bento Ribeiro, na Zona Norte, Fabiana Oliveira, 47, que chegou à fila às 18h de ontem, mas os ingressos do primeiro dia de pré-venda já haviam se esgotado.

"Estou enfrentando essa fila pela minha filha que vai fazer 15 anos e gosta muito dele. Vou comprar o ingresso dela, da tia e da prima. Apesar da gente ter passado a noite aqui, foi muito tranquilo, a galera deu uma assistência legal para a gente, o pessoal da fila se ajudou, ficou todo mundo bem unido. Minha filha está muito ansiosa para realizar o sonho dela e eu quero muito conseguir esses ingressos. Se a gente não conseguir hoje, vamos ficar até amanhã. Pelos filhos, vale tudo", afirmou Fabiana.

A atendente Mayra do Carmo, de 26 anos, mora em Duque de Caxias e entrou na fila às 20h30 de segunda-feira. Preparada com cadeira de praia, canga, lanches e bebidas, a jovem disse que pretendia permanecer no local para as vendas para o público geral, se não conseguisse o ingresso no setor que deseja na pré-venda. "A gente deve ficar aqui até quarta-feira, porque o setor que a gente quer, provavelmente, já esgotou, então, a gente vai dormir aqui na fila de novo. Viemos de bem longe e não vamos desistir. A gente trouxe sanduíche natural, água, água de coco, biscoito, energético, remédio, viemos preparadas para passar hoje e talvez amanhã".

Com os termômetros marcando 30ºC antes das 9h, o grupo que aguardava na bilheteria Sul foi levado por equipes do Engenhão para o setor Oeste, para se protegeram do Sol. Para a organização da fila não se perder, foram distribuídas senhas pela ordem de chegada. No local, alguns ambulantes também aproveitaram a oportunidade para vender guarda-chuvas, leques e bebidas. Amigos de infância, a técnica de enfermagem Larissa Moura, 19, e o operador de caixa Luís Gustavo Pereira, 18, contavam os segundos para estarem com os ingressos em mãos.



"Eu amo ele demais, desde novinho, sempre gostei. Quando eu pegar esse ingresso, vou tratar igual a um bebê, vou colocar no colo, dormir com ele. Eu quero muito conseguir comprar um ingresso para a pista premium, porque eu quero estar perto dele e gosto da bagunça, do calor do público junto. A gente está com muita expectativa, vai ser um show maravilhoso, ele é um artista maravilhoso, só tem hit", declarou Luís Gustavo.

"Estou muito ansiosa, não consigo comer, só vou conseguir comer quando esse ingresso estiver na minha mão. Eu não me importo com o setor que vou conseguir, só quero o ingresso, o importante é estar no dia, eu posso ficar embaixo do palco, mas eu quero estar lá. A gente saiu lá de Santa Cruz, então, se não conseguir o ingresso hoje, vamos ficar até amanhã. Só saio daqui com meu ingresso", completou Larissa.

Acompanhada do pai, Adilson Nascimento, 44, a estudante de Química Sarah Peixoto, de 21 anos, tentava garantir as entradas para o show pela segunda vez. A universitária relatou que não conseguiu comprar os ingressos na segunda-feira e decidiu sair cedo de Queimados para chegar à fila às 7h. "A gente veio ontem de tarde, tentei pela internet, mas não consegui, então vim para cá. Sou muito fã dele, comprei até ingresso antecipado para o Rock in Rio, achando que ele vinha. Como não vem, tive que acampar", brincou.

A fila também se tornou lugar de novas amizades. As estudantes de Fármacia, Renata Moraes, 18, e de Análise de Desenvolvimento de Sistemas, Ana Beatriz Oliveira, 19, saíram de Bonsucesso para entrar na fila às 5h, onde encontraram e compartilharam a paixão pelo artista e a expectativa para o show com a também estudante de Biblioteconomia, Fernanda Freitas, 19, de São João de Meriti. As jovens contaram que já trocaram telefones para curtirem o show juntas.

"Nossas expectativas estão muito altas, eu estou doida para ir nesse show, se eu não for, vou ter um treco. Eu vim ontem, também, mas já não tinha mais ingressos", lamentou Fernanda. "A gente não dormiu, eu fui para casa comer e tomar banho e depois voltei para cá. Ontem eu consegui comprar o meu, voltei hoje às 5h para tentar para minha irmã", disse Ana Beatriz. "Acho que foram poucos ingressos, acabou tudo muito rápido, tentei aqui, no site, mas tive que voltar hoje", completou Renata.

Mães de adolescentes, a dentista Fabiana Hugart, de 46 anos, e a secretária Adriana Mariano, de 50 anos, também se conheceram na fila e se ajudaram com água, biscoito, cadeiras de praia e cangas para aguentarem o calor, enquanto esperavam para comprar os ingressos. Elas contam que se tornaram fãs de Bruno Mars depois que as filhas as apresentaram as músicas e performances do cantor.

"Minha filha é muito fã e eu acabei gostando, mas a paixão, mesmo, é dela. Então, vim comprar os ingressos para nós duas. Vou comprar o que estiver disponível e o que for mais barato, para caber no bolso, mas queremos tentar um lugar que seja mais confortável", disse Adriana. "Já eu quero comprar algum setor com cadeira, minha filha que ir para pista, estou pensando em comprar em um lugar para ela e em outro para mim, senão não vou aguentar", completou Fabiana.

Fãs se queixam por não conseguir ingressos na pré-venda

Enquanto alguns fãs celebraram que vão assistir o ídolo ao vivo, outros lamentaram que os ingressos na pré-venda se esgotaram muito rápido. O jornalista Anderson Ramos, de 52 anos, contou que a filha de 17 anos havia pedido as entradas para o show de presente de aniversário, mas eles não conseguiram comprar nem pela internet, nem na bilheteria do estádio.

"Ela está muito chateada, pediu de aniversario e não conseguimos dar. Nós ficamos desde 9h no site e já estava tudo esgotado. Essa pré-venda é para clientes Santander, minha esposa é cliente Santander e não conseguimos, é um absurdo. Minha filha está chorando, tem 17 anos e o maior sonho era ver o show dele, seria presente de aniversário de 18 anos. Meu filho que tem 21 anos também é muito fã, mas ela é fanática", relatou Anderson, que vai acampar com a família para tentar comprar os ingressos na venda-geral, amanhã. "Operação de guerra na madrugada de hoje para amanhã para tentar pela última vez".

Nas redes sociais, internautas também se queixaram que no segundo dia de pré-vendas pela internet não havia ingressos disponíveis. "Dois dias de pré-venda para o Bruno Mars tem que ter ingresso para os dois dias", reclamou uma pessoa. "Me humilhei para conseguir o cartão do Santander para chegar na hora e não conseguir comprar o ingresso para o Bruno Mars", desabafou outra. "Eu feliz que ia comprar ingresso do Bruno Mars na pré-venda porque tenho (cartão) Santander e já esgotaram os ingressos", comentou mais uma.



Procurado, o Santander ainda não se manifestou. A reportagem do DIA tenta contato com a Ticketmaster e Live Nation. Os ingressos para o show variam de R$ 275 a R$ 1.250, com meias-entradas disponíveis para estudantes, pessoas com 60 anos ou mais, PCDs e acompanhantes e jovens de baixa renda de 15 a 29 anos.



Serviço

Bilheteria Engenhão: Rua José dos Reis, 425 - Engenho de Dentro;

Site Ticketmaster: www.ticketmaster.com.br