Programa Rio Limpo atua em três cidades da Região SerranaDivulgação

Publicado 07/05/2024 15:33

Rio - A Secretaria do Ambiente e Sustentabilidade e do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) começaram a dragagem e o desassoreamento do lago do Parque São Vicente — na região do Quitandinha, em Petrópolis. A atuação do Programa Limpa Rio atende a uma demanda de moradores e acontece em paralelo à limpeza e desassoreamento no lago de Nogueira – importante ponto no segundo distrito da cidade, onde os trabalhos são realizados desde o início de abril.



"É uma determinação do governador Cláudio Castro que o estado esteja cada vez mais presente nos municípios, com serviços afinados às demandas da população. Quando falamos do programa Limpa Rio, estamos falando da manutenção em rios e também de recuperação ambiental, que é o que temos, por exemplo, com o trabalho de desassoreamento e limpeza nos lagos de Nogueira e do Parque São Vicente", pontuou o secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi.



O Inea também mantém equipes do programa trabalhando na dragagem e desassoreamento de rios em mais três pontos de Petrópolis, assim como em outros municípios da Região Serrana, como Teresópolis e Nova Friburgo. "São mais de 117 mil metros cúbicos de detritos já removidos de rios, canais e lagos, somente considerando os serviços nestas três cidades", destacou Rossi.



"Temos sete equipes atuando simultaneamente nestas três cidades. É um trabalho realizado de forma permanente com o Limpa Rio ao longo do ano. A dragagem e o desassoreamento são fundamentais pela questão ambiental e também para a infraestrutura dos municípios, para que estejam preparados para o período de chuvas", assinalou o presidente do Inea, Renato Jordão.



Em Petrópolis, além da limpeza dos dois lagos, as equipes do Limpa Rio atuam de forma simultânea em outros pontos críticos: nos Rios Piabanha, próximo a localidade conhecida como "Frias"; e nos Rio Araras e Maria Comprida. Em Nova Friburgo a dragagem e o desassoreamento está em andamento no Rio Bengalas, de onde já foram retirados mais de 34 mil metros cúbicos de detritos. Em Teresópolis, a frente de trabalho atua no Rio Parquequer, de onde foram removidos mais de 14 mil metros cúbicos de material.



"É um trabalho importante que intensificaremos no período de estiagem, que se aproxima, mas que o Inea realiza o ano inteiro, como parte das ações para mitigarmos o impacto das chuvas nas cidades", finalizou o secretário.