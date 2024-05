Reforço no policiamento no Flamengo após morte do personal trainer Luis Felipe Alves do Nascimento - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 07/05/2024 13:57 | Atualizado 07/05/2024 14:52

Após o crime, a Polícia Militar reforçou o policiamento no Flamengo e destacou que "o combate aos roubos e furtos do patrimônio público e privado tem sido uma das principais metas da corporação desde o ano passado".Ao, uma arquiteta que preferiu não se identificar, se exercita no Flamengo todos os dias pela manhã. Ela conta que, apesar das pessoas usarem a área de lazer, o sentimento geral é de insegurança."Ali, eu acho que não seja (falta de) policiamento ou não. A gente está falando de um dos maiores parques urbanos do país, se não do maior, e não existe uma questão de dia ou noite para a prática de assalto e episódios de violências", relatou.A moradora de Copacabana, que frequenta o bairro há anos, citou um período em que criminosos se escondiam nas copas das árvores para roubar pedestres."Eu frequento o Aterro do Flamengo desde muito nova e toda a região sempre foi marcada por episódios de violência. Eu lembro muito bem de quando amarraram um menino no poste (em 2014) porque ele estava assaltando", contou.Leila do Flamengo, ex-vereadora e presidente da Associação de Moradores e Amigos do Flamengo (Amafla) contou que o assalto ao personal aconteceu próximo a sua casa."A tragédia que aconteceu aqui ao lado de onde moro foi muito séria. Eu estive com um taxista que viu e me contou todo o fato. Ele ouviu os gritos e se aproximou, o rapaz estava no chão. O que ele lembra é que não saía sangue no local onde as balas atingiram, foi no tórax e no ombro. Eu pedi ao 2º BPM para manter uma viatura aqui, porque o morador do Flamengo está apavorado. Agora eu tomo muito mais cuidado, faço oração. Eu estou muito chocada. Acho que o Flamengo está muito triste e consciente da tragédia", desabafou.Segundo a PM, agentes fazem patrulhamento em viaturas e motos, além de contarem com o apoio do Segurança Presente. O patrulhamento também foi intensificado com o Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom).Luis Felipe foi baleado por criminosos enquanto voltava junto com a namorada de um luau, por volta das 6h, quando foi abordado. Ele tentou defender a companheira e reagiu, sendo atingido por disparos.O personal foi socorrido e levado em estado grave ao Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, na Zona Sul do Rio. Segundo familiares, o homem morreu na noite deste domingo (5), mas o hospital só teria avisado sobre a morte na manhã desta segunda-feira (6) após o corpo ter sido encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).Pelas redes sociais, a estudante Victória Mendes, namorada de Luís Felipe, lamentou a perda do companheiro."Eu te amei tanto. Cuidei tanto de você, mas não foi o suficiente para te manter do meu lado, aqui comigo. Queria tanto que você me acordasse desse pesadelo, que nada disso fosse verdade. Eu sempre vou te amar meu anjinho. Olhe por mim aí de cima, esteja sempre comigo, seja minha força para eu aguentar essa vida sem você. Eu te amo tanto. Sempre será o amor da minha vida. Obrigada pela sua vida ao meu lado. Pelos cinco anos mais felizes da minha vida, por ser o meu pilar. Eu queria te dizer tudo isso em vida, mas deixei essa oportunidade passar, mas eu sei que você sempre soube que eu te amava mais do que a mim mesma", escreveu Victória.Na sexta-feira passada (3), Agatha Sá, namorada do cantor Filipe Ret, relatou que sofreu uma tentativa de assalto durante exercício que fazia no local durante a noite. A criadora de conteúdo digital contou que um homem a abordou e pediu seu celular, que só não foi roubado porque ela estava acompanhada do rapper."Relatos de uma noite fazendo cardio no Aterro do Flamengo. Não é para amadores, cara. Paramos um pouco com a bicicleta e um cara falou: 'Passa o telefone'. Ainda bem que eu estava com o Filipe, porque ninguém vai roubar o Filipe. Não dá nem para andar de noite", lamentou ela, em um vídeo publicado no Instagram.No último dia 25 de abril, um suspeito foi morto após tentar assaltar um policial militar de folga , também no Aterro do Flamengo.Segundo a PM, o agente do 5º BPM, que também é fotógrafo, tirava fotos na avenida Infante Dom Henrique, próximo ao monumento Estácio de Sá, quando foi surpreendido por um homem em uma moto, identificado como Hudson Leandro de Moraes, de 27 anos.Hudson era motorista de aplicativo e simulou estar armado, o que causou reação do PM, que atirou contra ele. O suspeito já tinha passagens pela polícia por roubo e, segundo a PM, outras quatro vítimas do acusado procuraram a corporação.