Agatha Sá, namorada de Filipe Ret, desabafa na webReprodução do Instagram

Publicado 03/05/2024 08:54

Rio - Agatha Sá passou por um momento de tensão no Aterro do Flamengo, na Zona Sul do Rio, nesta quinta-feira. A criadora de conteúdo digital contou que praticava atividade física na região com o namorado, o cantor Filipe Ret, quando sofreu uma tentativa de assalto. Um homem a abordou e pediu seu celular. Ele só não levou o aparelho, pois ela estava acompanhada do amado.

"Relatos de uma noite fazendo cardio no Aterro do Flamengo. Não é para amadores, cara. Paramos um pouco com a bicicleta e um cara falou: 'Passa o telefone'. Ainda bem que eu estava com o Filipe, porque ninguém vai roubar o Filipe. Não dá nem para andar de noite", lamentou ela, em um vídeo publicado no Instagram.