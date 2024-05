Diversos itens das cozinhas foram considerados impróprios - Reprodução

Diversos itens das cozinhas foram considerados impróprios

Publicado 08/05/2024 15:43 | Atualizado 08/05/2024 16:20

Rio - A Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor do Rio (Sedcon) apreendeu e descartou 80 kg de alimentos impróprios para o consumo em dois restaurantes na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Os estabelecimentos inspecionados na última segunda-feira (6) foram a churrascaria Gran Parrilla e a casa especializada em peixes Toca da Traíra.

Na Gran Parrilla, foram identificados 50 kg de alimentos impróprios, enquanto na Toca da Traíra, outros 30 kg de produtos foram descartados. Entre os itens estavam queijos, batatas, aipim, frango empanado, arroz cubano, arroz integral, cebola refogada, linguiça e farofa. Mantimentos foram encontrados com prazo de validade vencido.



O secretário estadual de Defesa do Consumidor, Gutemberg Fonseca, esclareceu que, durante as inspeções, todos os alimentos que estão com prazo de validade vencido, estragados ou sem etiqueta que indique a validade são descartados. "Não se pode deixar os consumidores sob o risco de ingerir alimentos impróprios. Cada vez mais estamos recebendo denúncias através dos nossos canais de atendimento", ressaltou Gutemberg.

No caso em que os 80 kg de alimentos foram descartados, tratava-se de uma ação de rotina. "Nossos agentes fazem isso todos os dias. Através do Programa Educa Consumidor, percorremos diversos estabelecimentos e estamos encontrando muitas irregularidades", acrescentou. A pasta informou que já apreendeu e descartou uma tonelada de alimentos vencidos ou impróprios para o consumo em diversos estabelecimentos do estado apenas neste ano.

O Programa Educa Consumidor tem como objetivo fomentar boas práticas na relação de consumo. A pasta informou que em casos de flagrante de infrações às normas de defesa do consumidor, são instaurados processos administrativos, que podem culminar em sanções como advertências, multas, interdições, entre outros.

Aos consumidores, a principal orientação da Sedcon é denunciar sempre que houver qualquer suspeita de irregularidade. Os canais da secretaria são o WhatsApp (21) 99336-4848, o telefone 0800-2020143 e o e-mail atendimento@sedcon.rj.gov.br.

O DIA enviou pedidos de esclarecimento e posicionamento aos restaurantes, mas não obteve retorno até a publicação deste texto.